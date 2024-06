Marcelino quiere una "segunda revolución" en defensa

El Villarreal de la temporada ya finalizada ha mostrado dos caras En ataque sus cifras le han situado entre los equipos más peligrosos de la liga ,pero la defensa ha sido la cruz de una moneda que le ha lastrado sobremanera. Pese a la mejora experimentada desde la llegada de Marcelino al banquillo, esta no ha sido suficiente para alcanzar plazas europeas. Y es por ello que el técnico quiere cambios en dicha parcela para la próxima temporada

En declaraciones publicadas por la web del club, el técnico no esconde su malestar por el número de goles encajados: "La verdad es que me duele. Es como un puñal que tengo clavado, un lastre tremendo. Lo corregimos en la segunda vuelta pero no totalmente. No encajando los cuatro ante el Madrid o los tres ante el Celta hubiéramos estado en Europa. No es normal encajar 65 goles. Esa falta de consistencia también nos privó de avanzar en Europa en un partido en el que encajamos cuatro goles (Marsella). Hemos hecho mucho trabajo pero hay que hacer una serie de variaciones en esa parcela del campo para ser más resolutivos", afirmaba

Marcelino: La verdad es que me duelen los goles encajados . Es como un puñal que tengo clavado, un lastre tremendo.

Y esos cambios Marcelino quiere que lleguen en forma de refuerzos. El asturiano deja entrever que la edad media de la plantilla es un problema a solucionar tanto en el centro del campo como en la defensa: "ya en su momento veíamos que esta temporada se daban una serie de circunstancias. Ya veíamos que era la plantilla con mayor media de edad de la competición y es obvio que tenemos que variar si no podemos quedar octavos. Es verdad que en la segunda vuelta sumamos puntos de Champions, pero los números de goles encajados no nos dan para entrar en Europa. En ataque el equipo ya era bueno antes de llegar nosotros pero los números atrás ya eran de una dificultad añadida. Incluso haciendo mucho trabajo hemos sido menos fiables de lo que esperaba"

. Ya veíamos que era la plantilla con mayor media de edad de la competición y es obvio que tenemos que variar si no podemos quedar octavos.

Tras anunciarse el adiós de Reina todo hace indicar que serán pocos los futbolistas que acaban contrato y que vayan a continuar. Precisamente en la parcela defensiva es el caso de Alberto Moreno y Albiol, si bien el papel de este último ha sido importante con Marcelino en la banca. Tampoco Cuenca y Mandi, con contrato en el club de La Plana, parecen tener el puesto asegurado al 100%. Lo mismo sucede con centrocampistas como Capoue o Coquelin, cuyos contratos también expiran este verano y apuntan a no continuar.

Mosquera es le objetivo número 1

Yerson Mosquera | Villarreal CF

En el pasado mercado invernal el club castellonense se reforzó con Eric Bailly y Yerson Mosquera para el centro de la zaga. Mientras el costa marfileño va a continuar, el Villarreal tratará de prolongar otra temporada más la cesión del cafetero Mosquera . De todas formas es una decisión que depende de su equipo , el Wolverhampton, quien a priori parece contar con el futbolista.

Llegue o no el colombiano todo hace indicar que lo haría acompañado por otro defensa central y no se descarta la llegada de otro lateral . Un futbolista que acompañe a Pedraza en el ala izquierda siempre y cuando no se apueste por el canterano Carlos Romero, quien este año ya ha debutado en el primer equipo y que también es una opción que baraja el club.