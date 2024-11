Marcelino: "El equipo está bien y soy optimista para Pamplona"

Regreso de Gerard: “Está para entrar en la lista si mañana no ocurre nada. Tengo claro quién va a jugar con Barry arriba pero no lo voy a decir. Es prematuro que Gerard juegue de inicio tras tanto tiempo de inactividad. Actuamos con lógica, y más en este momento de la temporada. Lo ha pasado mal y tratamos de que no hay más contratiempos. Él tiene ganas de participar, estamos muy satisfechos de que esté con nosotros porque es un jugador importante que nos puede dar un plus. En cuestión de eso resolveremos con los jugadores que tenemos porque el partido dura 90 minutos”