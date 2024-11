Galones para Yeremy Pino

El Villarreal necesita más que nunca a Yeremy Pino . La baja de Ilias Akhomach para el resto de la temporada y los problemas en el frente de ataque que sufre el conjunto castellonense, hacen que su participación vaya a multiplicarse a partir de este momento. Y el nivel que vaya a ofrecer será decisivo para la suerte del Villarreal.

Precisamente el pasado fin de semana se ha cumplía un año de la gravísima lesión de rodilla que sufrió Pino la pasada temporada. La tan temida rotura de ligamento cruzado que le mantuvo durante casi toda una temporada lejos de los terrenos de juego. Recuperado tal y como demostró con su gol con la selección 367 días después, ahora llega el momento de que dé un paso al frente en su equipo: el Villarreal.

Ironías del destino, la fatalidad ha hecho que la misma gravísima lesión la haya sufrido12 meses después el futbolista con el que mantenía una dura pugna por la titularidad en este inicio de temporada: Ilias Akhomach. Es por ello que el papel del futbolista canario pasa de importante a vital en este momento de la temporada: “Lo primero es darle mucho ánimo y fuerza a “Ili”, que seguramente lo está pasando mal. Estoy aquí desde la pretemporada, con menos minutos o más, todavía con muchas molestias y poca confianza, pero es el momento de dar todo por el equipo. Hay muchas bajas y tengo que sumar”.

Hasta la fecha Yeremy ha participado de 10 partidos ligueros, aunque tan sólo en cuatro ha arrancado como titular. Hasta su lesión era un futbolista, pese a su juventud, clave en el equipo amarillo. Y las sensaciones que tiene comienzan a ser buenas: “Al final te pasas ocho meses sin competir. Ahora me siento mejor, aunque es verdad que siempre hay dolores. No es la misma rodilla que antes. Pero ya me siento rápido, fuerte, con confianza…. Soy joven, tengo mucha mejoría encima y puedo seguir creciendo”, afirma.

En ese sentido tuvo palabras de ánimo para con sus compañeros de selección, Ayoze y Baena, que sufrieron sendas lesiones este fin de semana: “A Baena lo he visto bien, contento, con ganas. Es verdad que tiene molestias, pero sabe manejar su cuerpo, ya ha jugado con molestias y se ha sacrificado. Cuando le duele algo a él, me duele a mí. Pero espero que esté el domingo. De Ayoze nos acordamos tras el gol ante Suiza. Lleva haciendo esa celebración mucho tiempo, y sé que tenía muchas ganas de jugar, porque era su casa. Lo mínimo que podíamos hacer Pedri y yo era esa celebración y dedicárselo”.

Yeremy Pino: Marcelino ahora me da más caña que antes. Primero me daba muchos mimos, pero ahora me da caña, y eso es bueno porque le importo

De lo que no cabe duda es de que este fin de semana apunta a la titularidad en Pamplona ante Osasuna. Un partido ante un rival que pasa por un gran momento de forma: “Tienen un equipazo. Empezaron bien la temporada. Son jugadores muy competitivos. Contrarrestarlos con sus cosas buenas y nosotros hacer nuestro juego que llevamos haciendo toda la temporada. Las claves contra Osasuna pasan por ser nosotros. Presionar arriba, ser intensos, hacer nuestro juego. La temporada la hemos empezado muy bien. No hemos tenido momentos de bajón. Tenemos el objetivo muy claro: Estar arriba y el año que viene estar en Europa”.