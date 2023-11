Mandi se une a la plaga de bajas del Villarreal CF

El Villarreal ha sufrido un nuevo contratiempo en forma de lesión . En esta ocasión el perjudicado ha sido el central argelino Aissa Mandi, quien tuvo que abandonar el terreno de juego a los 14 minutos del partido que disputaba con su selección en Mozambique , valedero para la clasificación el Mundial. El futbolista salió del estadio ayudado por unas muletas, una imagen que, a falta de pruebas, preocupa en el seno del club de La Plana.

La previsible ausencia del central africano, al menos para este partido de Copa, se uniría a las de jugadores como son Yeremy Pino, recientemente lesionado de gravedad, Denis Suárez , Sorloth y Coquelin. De la misma forma habrá que evaluar la situación de futbolistas como Foyth y Pedraza, ausentes durante el último mes de competición y que han comenzado a trabajar en las últimas horas.

El problema añadido en esta ocasión es la ausencia de internacionales, ya que no podrán estar en Zamora al disputarse el partido en plena fecha FIFA. De esta forma , en caso de necesidad, tan sólo regresaría Mandi porque juega el domingo con Argelia y llegaría a tiempo. Pero no el caso de Jorgensen, que juega el lunes por la tarde en Gales con la sub 21 de Dinamarca, ni Ilias, que disputa el martes el Marruecos-USA. En le mismo casi se encuentran Brereton , presente el miércoles en un Ecuador -Chile), ni Iker Álvarez, que juega el martes con Andorra