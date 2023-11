Villarreal CF: Un estreno "en cuadro" para Marcelino

LEER MÁS Oficial: Yeremy se rompe el cruzado y se perderá la temporada

El partido del próximo martes en Zamora supondrá el regreso de Marcelino al banquillo amarillo siete temporadas después. Y lo hará con importantes problemas tanto a la hora de confeccionar su once como de planificar los dos partidos que tendrá durante la semana, tanto en Copa como posteriormente en liga.

El asturiano se ha encontrado con un importante número de ausencias a la hora de asumir la dirección técnica del equipo, lo que le ha complicado sobremanera en esta su primera semana de trabajo. La grave lesión de Yeremy Pino ha sido la puntilla a una complicada situación, toda vez que la enfermería amarilla sigue repleta de futbolistas importantes. La del canario se une a las de Pedraza, Foyth, Denis Suárez , Sorloth y Coquelin. Pero estas no son las únicas.

La fecha FIFA agrava las bajas

Brereton en acción ante Uruguay | ondacero.es

El problema añadido en esta ocasión es la ausencia de internacionales, ya que no podrán estar en Zamora al disputarse el partido en plena fecha FIFA. De esta forma , en caso de necesidad, tan sólo regresaría Mandi porque juega el domingo con Argelia y llegaría a tiempo. Pero no el caso de Jorgensen, que juega el lunes por la tarde en Gales con la sub 21 de Dinamarca, ni Ilias, que disputa el martes el Marruecos-USA. En le mismo casi se encuentran Brereton , presente el miércoles en un Ecuador -Chile), ni Iker Álvarez, que juega el martes con Andorra

10 ausencias que dejan con poco margen de maniobra al de Villaviciosa , especialmente si en sus planes entraba la posibilidad de reservar algún teórico titular con vistas al duelo liguero del siguiente fin de semana ante Osasuna