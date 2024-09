Guillem Arcos: "Empezar la liga bien es muy importante"

A falta de pocas horas para que comience la temporada, Amics Castelló se conjura para comenzar con buen pie la temporada. Los de Fede Castelló tratarán de vencer a un Oviedo que se ha convertido en una de las revelaciones de la pretemporada con algunas victorias llamativas ante rivales como Guipuzkoa o Palencia.

Los castellonenses afrontan la temporada con muchas caras nuevas, entre ellas la del base alicantino Guille Arcos, quien está ansioso por debutar ante su público: "Estoy muy cómodo y conocía ya mucho al club al ser de Alicante. La temporada será muy dura este año pero es verdad que la pretemporada ha sido muy buena. Si la gente confía en nosotros y apoya puede ser un buen año", afirma .

Jugador polivalente y con condiciones físicas importantes, Arcos puede compaginar los puestos de base y de escolta: " Siempre digo que la posición no me importa , estoy encantado de ayudar donde sea más útil. A Joan le conozco de hace muchos año y me habían hablado muy bien de él algunos compañeros con los que había coincidido". afirma en relación al capitán, Joan Faner.

Arcos es una petición del técnico Frederic Castelló, quien los considera un jugador indicado para su estilo de juego. Algo que base valora sobremanera: "Lo que más me llamó la atención es que el club me llamara tan pronto. Lo tenían muy claro y nos pusimos pronto de acuerdo. Si juegas como la media de la liga te puedes esperar sufrir hasta el final. La idea de Fede es muy buen y muy fresca . Puede darnos buenos resultados"

El jugador destaca la importancia de comenzar bien la liga en relación al partido de esta noche ante el Oviedo: "El año pasado descendí con el Melilla a Plata y entonces te das cuenta de la importancia de los primeros partidos. Oviedo, aunque suene típico, hay que tomárselo como la primera final de la temporada. Si la gente viene y aprieta, será más fácil"

Escucha la entrevista pulsando play sobre la fotografía principal