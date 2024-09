Amics encara su décima temporada en la segunda categoría del baloncesto español

Amics Castelló afronta una nueva temporada en la categoría de plata del baloncesto nacional. La hasta ahora conocida como LEB Oro, estrena denominación esta temporada con el nombre de Primera FEB y en la que los castellonenses parten con el primer objetivo de amarrar la permanencia una temporada más.

De lo que no cabe duda es de que la presente temporada está marcada por el tremendo potencial que presentan la gran mayoría de las plantillas. Que equipos como Estudiantes y Burgos, principales favoritos la pasada temporada, no pudiesen lograr el ascenso, eleva la dificultad de la categoría a un nivel sin precedentes y a la que se unen los recién descendidos (Obradoiro y Palencia), o reforzadísimos proyectos como Fuenlabrada o Betis. Todo ello sin olvidar a un ramillete de equipos como Valladolid, Guipuzkoa o Alicante para conformar un extenso ramillete de favoritos.

Los de la capital de La Plana llegan a la cita tras una pretemporada en la que han permanecido invictos y donde se han medido a tres equipos de su misma categoría como son Cartagena , Alicante y Menorca . De la misma forma han avanzado con paso firme en la nueva Copa de España donde cuentan por victorias sus tres partidos.

Muchas caras nuevas

Charles Mindlend, jugador de Amics Castelló | Amisc Castello

La plantilla de la presente temporada ha sufrido una importante reestructuración respecto de la del pasado ejercicio. Novedades que empiezan en el cuerpo técnico, que tras la no continuidad de Juan Orenga estará liderado en esta ocasión Frederic Castelló en compañía Ximo Ribelles. “Doy las por la confianza que me han dado, y porque me han fichado los jugadores que yo he querido. En esto tengo que agradecer también a Raúl Chaparra el trabajo que hemos hecho juntos este verano para poder tener la plantilla que queríamos”, afirmaba el de la Vall d´Uixó este martes en la presentación de la plantilla.

Los fichajes de Aitor Etxeguren, Charles Minlend, Jalen Tate, Aranud Adala-Moto, Javi Menéndez y Guillem Arcos, se unen a los Eric Stutz, Joan Faner , Tanor Ngom, Andrés Roig, Álvaro Martínez o Viny Okuo, que ya estaban la pasada temporada.

El club encara, además, la que será su temporada número 30 tras ser fundado en 1994. Un ejercicio importante en la historia de la entidad ya que recientemente aprobó por mayoría en su asamblea la reconversión de la entidad en Sociedad Anónima Deportiva