Los goleadores de la Conference visten de amarillo

El Villarreal aprovechó la jornada de Conference para quitarse de un plumazo los males ofensivos que le aquejan en las últimas jornadas. Aunque, eso sí, LaLiga está siendo otra historia bien diferente. Una festival goleador que ,además de reivindicar la figura de Morales, con el primer "hat-trick" de su carrera , sirvió para aupar al "Comandante" y a su compañero Baena, como los mejores goleadores de la competición.

El madrileño firmó la actuación estelar de la jornada europea al anotar un triplete en tan sólo 45 minutos. Tres tantos , en otra gran noche del futbolista en la que ha sido su casa durante una década (el Ciutat de Valencia). Goles que se unen al que ya anotara ante el Beer Sheva en esta fase de grupos y al margen de los dos que ya le endosó al Hajduk en la eliminatoria previa : "Pondré el balón en la habitación que tengo como museo, es mi primer triplete y en Europa, no se puede pedir más. Me estoy encontrando muy a gusto y aprovechando cada minuto que me da el "míster", espero que siga la racha"

Baena no pierde el hilo del gol

Por su parte, Álex Baena prolongó su idilio con el gol ante los austriacos para aumentar unos números que están siendo extraordinarios en la faceta ofensiva en este inicio de temporada. Con el anotado ante el conjunto centroeuropeo alcanza los siete goles en la presente temporada, de los que cuatro llevan su firma en la competición continental. Cifras que le convierten, junto a Morales, en el mejor goleador de la Conference tras cuatro jornadas disputadas. Más de un gol por jornada para un futbolista talentoso pero que su principal función no parecía destinada esta temporada a llevar el peso realizador de su equipo.

Baena celebra su gol con Chukwueze | Villarreal CF

El tanto del almeriense, que sirvió para abrir la "lata" a los 17 minutos tras la cabalgata de un hiperactivo Chukwueze, confirma un sensacional estado de forma que le convierte, en este inicio de temporada, en la indiscutible referencia ofensiva del conjunto amarillo. El canterano ya vio puerta por partida doble en la jornada inaugural de la fase de grupos ante el Lech Poznan . De la misma forma anotó el tanto de la victoria en cancha del Beer Sheva en cancha israelí.