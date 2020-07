Emery sueña con levantar un título con el Villarreal

El técnico vasco aseguró que regresar a la liga española era una de sus ambiciones y que un proyecto como el amarillo le da la confianza suficiente como para hacerlo: “Estar en España tras las experiencias fuera me hace sentirme en casa. Villarreal me llena por el reto y la ambición que le he visto cuando he estado en España. Siempre he admirado este club. Es un proyecto estable de 23 años desde que llegó el presidente . Ha llegado a cotas importantes y ha trascendido a nivel europeo con las semifinales en Europa League y Champions. Lo he visto en el PSG y el Arsenal: la gente conoce al Villarreal y respeta un proyecto estable" .

Ganador de títulos europeos

El ya nuevo entrenador del Villarreal fue cuestionado sobre la posibilidad de levantar un título con el conjunto castellonense: “No pienso en el final, pero sí que sueño. Los sueño son libres y suelo con conseguir un título con el Villarreal. Hay que disfrutar el proceso y el camino. Aquí se ha disfrutado de ese camino aunque no llegase el titulo. La gente se debe identificar con el trabajo y debe sentirse orgulloso de él”