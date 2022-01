Un derbi marcado por el COVID

Los futbolistas entrenados por Unai Emery llegan al encuentro con la intención de aprovechar los tropiezos de sus rivales directos y acercarse a los puestos europeos. el conjunto de La Plana suma cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y buscará la sexta ante el colista , si bien la previa del encuentro llega marcada por la incertidumbre. Durante la semana el Villarreal ha optado por no facilitar información alguna respecto a los contagios que pudiesen darse dentro del vestuario, por lo que no se conocerá hasta última hora que futbolistas están en condiciones de poder afrontar el encuentro.

Pese a que la situación cambia de un día para otro y que tan sólo la convocatoria definitiva, que el club de La plana tan solo ofrece horas antes del partido, disipará las dudas, lo cierto es que un grupo de unos 10 jugadores del primer equipo han trabajado con regularidad durante esta semana, mientras que otros cinco o seis se han repetido pruebas de forma constante a la espera del ansiado “negativo” .Con este panorama, Unai Emery se verá obligado a echar mano de la cantera durante una semana en la que esperan tres partidos en tan sólo seis días. Como alivio, hoy podrá contar con los futbolistas africanos que, tras el encuentro, se marcharán para disputar la Copa de África .

El técnico vasco, pese a ello, no quiere excusas y asegura que saldrán con un equipo competitivo: "valoraremos quien están en condiciones. No hay más. Apoyaremos a los que estén y ni antes, ni durante, ni después pondremos excusas ni argumentos para despistarnos ni desviarnos. La liga no nos espera , el partido llega ya. Son tres puntos importantes porque estamos en déficit respecto de nuestros objetivos "