A dar el salto en Castalia

El Castellón quiere dar la primera gran alegría a sus aficionados esta temporada en Castalia con la victoria esta noche ante el Cádiz. Y es que nada mejor que estrenarse como local ante todo un ex primera como es el cuadro gaditano . Tres puntos que, además, dispararían muy arriba en la tabla al conjunto castellonense. Una oportunidad para abrir brecha con el descenso y asentarse en la zona de privilegio

Con la moral que otorga la victoria de la pasada semana en una cancha tan complicada como es el Plantío de Burgos y la dosis de confianza en el trabajo realizado que ello representa, los de Schreuder quien ahora trasladar dicho acierto a su propio feudo. Si ante el Oviedo mostraron inmejorables sensaciones en su estreno como locales, es cierto que la falta de eficacia ofensiva les privó de sumar la primera victoria de la temporada. Algo que, como ya sucediera ante lo burgaleses, tratarán de mejorar hoy

Hasta esta jornada el técnico neerlandés ha repetido la misma alineación en todos sus partidos, algo que podría darse por cuarta jornada , máxime después de una victoria. Schreuder sigue con las bajas de Ousmane Camara y Albert Lottin por lesión, además del reciente fichaje David Flakus, convocado por la selección sub-21 de Eslovenia. Salva Ruiz continuará fuera al estar en periodo de adaptación.

Schreuder: "Nos centramos en atacar y tratar de marcar"

Dick Schreuder durante un entrenamiento | CD Castellón

Schreuder: un partido muy difícil porque el Cádiz es un muy buen rival, con muy buenos jugadores que han jugado al más alto nivel

El técnico albinegro analizó un partido que reconoció "no será fácil": "Creo que la mayoría de los entrenadores hablan de nuestro estilo de juego y este comentario no me lo tomo como un cumplido, sino como que cada entrenador tiene su propia filosofía. Afrontamos un partido muy difícil porque el Cádiz es un muy buen rival, con muy buenos jugadores que han jugado al más alto nivel. Ahora no están mostrando toda su capacidad, pero llegará un momento en que lo hagan. Podría ser contra nosotros, pero lo más importante en nuestro caso es centrarnos en nosotros e intentar hacer lo que hacemos cada semana: atacar, tratar de marcar y disfrutar del fútbol"

Schreuder se refirió a la situación de Pepe Sánchez, jugador que ha estado a prueba pero que no va a firmar por los albinegros: " Pepe ha dejado el club y seguimos buscando otros jugadores. Estamos mirando. De momento esta es la plantilla y estoy contento. Hay tiempo para seguir buscando y ver lo que hay en el mercado y también puede ser el momento de esperar al mercado de invierno. No queremos fichar por fichar. Si alguien puede venir a entrenar con nosotros una semana, podemos verlo en las sesiones y tomar una decisión para el corto o el largo plazo"