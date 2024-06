Con contrato pero sin espacio en el Villarreal 24/25

La dirección deportiva del Villarreal está lejos de poder permitirse las tradicionales vacaciones que la gran mayoría de españoles ultiman ya por estas fechas. Y es que, más allá de las posibles incorporaciones que vaya a realizar el club de La Plana (y que serán varias), al entidad amarilla tiene sobre la mesa una lista de jugadores que no entran en los planes del técnico para la próxima temporada. Y muchos de ellos cuentan con contrato, por lo que habrá que buscarles un destino.

Al margen del importante número de futbolistas que finalizan contrato y que en su gran mayoría no van a continuar, la entidad vila-realense tiene una patata caliente y no es otra que los varios futbolistas que no cuentan para Marcelino y que este verano no se desvinculan del club. Jugadores como Mandi y Trigueros, sin descartar otros futbolistas que han participado muy poco, se encuentran en dicha "rampa de salida". Y no son los únicos.

A los que este año han formado parte del plantel , hay que unir la terna de futbolistas que regresan de sus cesiones y que, a priori, no formarán parte del plantel de la próxima temporada. Es el caso de Arnaut Danjuma, tras su cesión al Everton, Johan Mojica, tras jugar en Osasuna, Ben Brereton, tras actuar en la Premier, y Haiseem Hassan, quien ha hecho lo propio en el Sporting de Gijón.

El de Danjuma es una caso delicado tras dos cesiones poco fructíferas en la Premier y donde ha estado lejos del nivel que demostró en su primera temporada como amarillo. El neerlandés, que costó 23 millones, tiene contrato hasta 2026, ha visto como su estrella se ha ido apagando. En su mejor temporada llegó a estar valora en 50 millones de euros por la web transfermarket.

Por Mojica se ha interesado el Mallorca, donde podría volver a coincidir con Arrasate tras su paso por Osasuna, mientras que Brereton, tras un buen final de temporada en Inglaterra, es seguido de cerca por algunos equipos de la zona baja de la Premier League. Por su parte Haissem Hassan no seguirá en el Sporting toda vez que el cuadro gijonés no ejercerá su opción de compra tras no conseguir el ascenso.