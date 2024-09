El Castellón viaja a Almería sin miedo

El CD Castellón quiere resarcirse de su derrota del pasado lunes ante el Cádiz y para ello deberá dar la campanada en uno de los escenarios más complicados de la categoría como es el Estadio de Los Juegos del Mediterráneo de Almería. Y de lo que no existen dudas, más allá de lo incierto del resultado, es de que los albinegros se presentarán en el estadio andaluz con sus señas de identidad por bandera .

"Sabemos que en esta categoría todos los partidos son como finales y el de este lunes también lo va a ser. Será un partido difícil porque el Almería tiene muy buenos jugadores, pero vamos a ir a por la victoria. Es nuestra filosofía y no la vamos a cambiar", afirmaba en la previa el preparador albinegro, reafirmado en su filosofía pese al último tropiezo

El rival se trata en esta ocasión de otro ex Primera (como ya lo fuera el Cádiz) con el añadido de ser, seguramente, la plantilla más potente de la categoría. Y es que el equipo entrenado por Rubi cuenta con el valor de mercado más alto de Segunda División en cuanto a sus jugadores de acuerdo a los cálculos de Transfermartk. Por su fuera poco llegan necesitados al duelo tras la derrota que sufrió la pasada jornada en el campo del Eldense.

El neerlandés Dick Schreuder cuenta con toda la plantilla a su disposición salvo los lesionados Ousmane Camara y Albert Lottin, De esta forma la única novedad en la citación albinegra es el regreso de David Flakus, quien se perdió el partido del lunes ante el Cádiz por la llamada de la selección sub-21 de Eslovenia. Esta vez podría ser su debut de albinegro, aunque no apunta a titular.

Tras apostar por la continuidad en las primeras jornadas, en esta ocasión se espera alguna variación en el once castellonense. El propio Schreuder ya dejó claro cierto descontento tras el partido ante los gaditanos.

Rubi elogia al Castellón

Rubi durante un partido del Almería | Getty

El técnico del Almería no dudó a la hora definir al Castellón como el equipo "más valiente del fútbol español": “Es el equipo más atrevido y valiente que he visto este año en el fútbol español; es el que más expone y el que con más jugadores ataca. Han jugado con rivales como el Oviedo, que disputó la final del Play Off de ascenso; con el Cádiz, que viene de bajar de Primera, con un Burgos que es muy complicado en su estadio, y lo ha hecho muy bien ”.

Los almerienses recuperan jugadores. Las tres ausencias en Elda,Edgar y Gui Guedes y el internacional mozambiqueño Bruno Langa, están disponibles por lo que el técnico tiene a toda la primera plantilla. . En cuanto al posible once, Rubi podría apostar por el retorno de Edgar al eje del mediocampo y el debut esta temporada de Radovanovic en el puesto de central zurdo.