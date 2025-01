CD Castellón: Comienza la "era" de Johan Plat

Johan Plat es el elegido por Bob Voulgaris para sustituir a Dick Schreuder tras su sorprendente destitución. El holandés, segundo de Schreuder hasta la fecha, declaró en su presentación que se encuentra ante una gran oportunidad: "No ha sido una decisión difícil. Estoy muy contento en el club. Es una gran oportunidad para mí, tengo muchas ganas de empezar y también soy optimista respecto a lo que podemos hacer. Estoy contento, pero a la vez triste por Dick", dijo,.

Plat ha indicado que habrá continuidad en las líneas maestras mostradas por el equipo albinegro: "Muchas de las cosas que hacíamos se mantendrán y habrá cosas pequeñas cambiarán. Jugaremos al ataque y trataremos de marcar el máximo número de goles posible. No importa el rival ni el resultado. Podemos ajustar ciertas cosas, pero la filosofía se va a mantener", ha explicado.

Plat afirmó que no existe ningún problema de vestuario: "Tenemos un buen grupo, con buena gente, y debemos tratar de jugar siempre como equipo. No me preocupa el ambiente en el vestuario. No hay ningún problema", comentó . Igualmente no cerró la puerta a refuerzos: "Estoy muy contento con la plantilla actual, aunque hay cosas que estamos hablando".