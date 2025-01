CD Castellón: Alberto Jiménez ante su partido más especial

LEER MÁS Mamadou Traoré vuelve al Castellón

La carrera de Alberto Jiménez está ligada al Tenerife. El central de La Oliva llegó con 16 años a la cantera chicharrera donde se hizo un hueco hasta alcanzar el primer equipo canario. Tras debutar en la temporada 12/13, en la que consiguió el ascenso a Segunda y pese a un paréntesis de una temporada cedido al filial del Valencia, el hoy futbolista albinegro cumplió un total de ocho temporadas en el conjunto isleño.

El central abandonó la isla en la temporada 21/22 tras disputar la nada desdeñable cifra de 215 partidos con el cuadro canario, entre ellos una fallida promoción de ascenso a Primera. Ahora regresa a la que fue su casa en un momento especialmente complicado para los canarios que deberá aprovechar el CD Castellón.

Los albinegros cerraron el 2024 con el mal sabor de boca que dejaron las derrotas ante Deportivo (5-1) y Elche (0-2) y regresan con la intención de reengancharse de nuevo a la pelea por la zona noble de la tabla: "Ya tenemos ganas de que empiece el primer partido del año. El equipo ha trabajado duro y está preparado para competir el sábado”, afirma el defensa.

Para ello necesitan imponerse a un rival con problemas, hundido en la tabla y que esta semana ha perdido su partido aplazado ante el Levante. Alberto espera un rival defensivo: "Ellos se encierran mucho, esperan el error para salir a la contra y eso es lo que tenemos que evitar. Debemos hacer nuestro partido, seguir con lo que venimos haciendo desde hace casi dos años y confiar en nosotros porque tenemos un gran equipo”, comenta.

De todas formas, y pese al mal momento del cuadro rival, el defensor albinegro afirma que un exceso de confianza sería un error imperdonable ante un equipo con "buenos jugadores": "No hay que dejarles hacer su fútbol porque tienen jugadores de mucha calidad, aunque no estén en su mejor situación clasificatoria. No hay que relajarse, debemos jugar nuestro fútbol y tratar de llevarnos los tres puntos”

En la ida el CD Castellón se impuso por dos tantos a uno gracias a los goles de Willems y Raúl Sánchez en lo que no fue un partido sencillo para los de Dick Schreuder.