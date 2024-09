El Cádiz aprovecha los errores del Castellón

El Castellón ha sufrido su primera derrota de la temporada en Castalia después de regalar tres goles en los primeros minutos de la segunda parte, lo que le ha impedido pelear por la victoria frente al Cádiz.

Tres goles encajados en la segunda parte en espacio de siete minutos han arruinado las opciones albinegras después de un buen primer tiempo en el que los castellonenses dominaron a los andaluces.

Dick Schreuder ha reconocido que su equipo pudo haber hecho más en las acciones que acabaron en gol visitante. "Ha habido dos partes diferentes por nuestros errores. Hemos cometido fallos infantiles. Tenemos que crecer como equipo y ser más valientes después de encajar un gol. No podemos recibir tres goles en siete minutos. Han roto el partido y eso no es bueno. Hay que solventar mejor estas situaciones y los jugadores más experimentados pueden ayudar a que el equipo no caiga", ha declarado.