Bernat rescinde contrato con el PSG pero seguirá en el Villarreal

El defensa valenciano, Juan Bernat, ya no es futbolista del PSG. El lateral zurdo ha rescindido en las últimas horas su contrato con el club parisino con el que tenía vinculación hasta el próximo mes de junio. Una situación que no afecta al Villarreal, que seguirá contando con el futbolista hasta final de temporada aunque, desde este mismo momento, como jugador en propiedad y no en condición de cedido.

Tras llegar al PSG en la temporada 18/19 procedente del Bayern y después no tener suerte con las lesiones, el lateral llegó este verano a la entidad de La Plana como cedido para cubrir la baja por lesión de Alfonso Pedraza. Pero el club francés se ha encontrado en este mercado con el problema de tener ya el cupo completo de jugadores cedidos (6), situación que imposibilitaba el préstamo de Kolo Muani a la Juventus de Turín.

La solución que se ha encontrado por parte de los franceses ha sido la de romper el contrato con Bernat, al que solo le ataban seis meses más.

Una situación que en nada afecta al Villarreal, quien acoge al futbolista, aunque ya como jugador en propiedad hasta el mes de junio y con las mismas condiciones contractuales firmadas este pasado verano. Una situación igual a la que hace un año se vivió con Bertrand Traoré, quien rescindió con el Aston Villa por idéntico motivo para jugar 6 meses en el Villarreal.