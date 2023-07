Bautista y Sorribes se despiden de los cuadros individuales de Wimbledon

Roberto Bautista no pudo pasar de la ronda inicial del torneo de Wimbledon al perder de forma inesperada ante el ruso Roman Safiullin en un partido que sufrió dos aplazamientos.

El castellonense dominaba el lunes por dos sets a uno antes de que el encuentro se suspendiese por falta de luz y no pudo reanudarlo al día siguiente debido a la lluvia. Finalmente retomó la pista el miércoles, pero no logró rematar el triunfo, cayendo finalmente por 6-2, 6-7, 7-6, 4-6, 5-7.

Sorribes, por su parte, no pudo dar la sorpresa tras caer por un claro 6-2, 6-0 ante la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek. La valldeuxense no acaba aquí su participación en el All England Club, ya que está inscrita en el cuadro de dobles