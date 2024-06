Baena hará doblete con Eurocopa y los Juegos

Tal y como Onda Cero avanzó en su momento, Alex Baena redoblará esfuerzos este verano con su presencia en la Eurocopa y en los JJOO de París. El futbolista almeriense ha sido citado por Santi Denia para una competición que arrancará el próximo 24 de julio y que, en el mejor de los caso, se alargará hasta el 10 de agosto.

El talentoso centrocampista se convertirá, junto al barcelonista Fermín, en el único jugador de los que está disputando la Eurocopa que repetirá en ambas citas. Recientemente dejó clara su predisposición y la ilusión que le hacía el poder estar en París. Aunque ello, evidentemente, tiene un reverso en dicha moneda que no será tan del gusto de su club: el Villarreal.

Como ya sucediese hace tres años con Pau Torres, ejemplo de otro amarillo que dobló Eurocopa y Juegos en Tokio, el atípico verano de Baena no le permitirá tener la vacaciones oportunas ni realizar la pretemporada junto a sus compañeros. Y todo hace indicar, como con Pau hace tres años, que se perderá las primeras jornadas ligueras con su equipo.

Marcelino: "No es lo más aconsejable"

El Villarreal, de momento, no se ha pronunciado al respecto. Pero a diferencia de otros clubes, no ha vetado la participación del futbolista en la cita parisina.

Quien si fue cuestionado en su momento fue el técnico amarillo, Marcelino García Toral. Y dejó claro que no le gustaba dicha posibilidad que ha acabado por confirmarse: "No es lo más aconsejable que vaya a la Eurocopa y los JJOO y hay hechos que lo demuestran. Depende mucho de su participación y de lo que avances en la competición. Pero el descanso es indispensable. Lo deseable para los clubes es que fuese a un sitio u a otro. No a ambos. Aunque el jugador seguro que es ambicioso y quiere ir a todo. Una Eurocopa y unos JJOO son escenarios muy puntuales e importantes para la trayectoria de un futbolista" afirmó.