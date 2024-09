Con Ayoze el Villarreal alcanza los 22 internacionales

LEER MÁS El Villarreal llega al parón en la zona alta y con mucho margen de mejora

El Villarreal ha alcanzado la importante cifra de 22 futbolistas que han vestido la camiseta de la selección absoluta española mientras eran jugadores en activo del club de La Plana. Una cifra que alcanza después de que Ayoze Pérez jugase ante Serbia sus primerso minutos con España tras llegar este verano al club de La Plana.

Desde que el central vasco Unai Vergara abriese la cuenta hace más de dos décadas, el goteo de jugadores del club de La Plana hacia "la roja" ha sido incesante. Y lo cierto es que los nombres, en muchos casos , han sido ilustres: Unai Vergara, Guayre, Marcos Senna, Joan Capdevila, Ángel López, Santi Cazorla, Diego López, Carlos Marchena, Bruno Soriano, Borja Valero, Mario Gaspar, Sergio Asenjo, Denis Suárez, Rodrigo Hernández, Pablo Fornals, Raúl Albiol, Gerard Moreno, Pau Torres, Alex Baena , Alfonso Pedraza , Yeremy Pino y, el último, Ayoze Pérez.

De esta forma los de La Cerámica cuentan, actualmente, con hasta siete jugadores ( Denis Suárez, Raúl Albiol, Gerard Moreno, Pau Torres, Alex Baena, Alfonso Pedraza, Yeremy Pino y Ayoze) que han vestido la camiseta de la selección. Un lujo al alcance de pocos equipos.

Ante Serbia jugó de "nueve"

El futbolista tinerfeño fue titular ante Serbia y lo hizo como delantero referente. Algo que, sin ser lo habitual, asegura que no le cogió por sorpresa: "He jugado muchas veces en punta, no es una sorpresa para mí. Ha sido un partido complicado, ellos usaban sus armas lo mejor posible, se han encerrado, han sido agresivos y han buscado la contra", analizó Ayoze en zona mixta.

Ayoze analizó así un empate que le supo "a poco": "Sabe a poco el empate, veníamos a por los tres puntos y ellos han jugado su partido, al contraataque. El balance es que tuvimos ocasiones para marcar y abrir el partido pero hay días que la suerte no está de tu lado y el balón no entra", añadió.