Alerta roja con Gerard Moreno

"Debemos cuidar a Gerard, identificar los riesgos ya que ha sido una temporada de lesiones, por lo que lo vamos a cuidar y a ser muy fríos para no arriesgar nada”, aseguraba Unai Emery tras la pasada jornada liguera. El delantero catalán había causado baja ante el Mallorca tras notar durante la semana unas molestias en los isquios. No era una lesión de especial gravedad, pero sí un aviso de lo que podría pasar en caso de forzar en una zona especialmente castigada. No en vano el internacional de Santa Perpetua ya ha sufrido dos roturas en esa misma zona esta temporada que tan sólo le han permitido disputar 18 partidos. Desgraciadamente para el jugador y el Villarreal , los cuidados de las últimas semanas no surtieron efecto porque ante el Betis tuvo que retirarse a los 34 minutos con evidentes gestos de desesperación.

Lo cierto es que la lesión del catalán amargó un tanto lo que era una tarde dulce para su equipo tras una importante victoria en el Villamarín. A falta de pruebas que confirmen el alcance de la lesión, lo cierto es que esta llega en un momento especialmente delicado de la temporada . En plena pelea por las plazas de Liga de Campeones , los amarillos reciben el próximo fin de semana al Real Madrid y en tan solo dos disputan la ida de los octavos de la Champions ante le Juve . En caso de sufrir algún tipo de rotura su concurso ante la Vecchia Signora sería altamente improbable . Cabe recordar que , pese a perderse muchos partidos por lesión durante esta campaña, el ariete amarillo continúa siendo el futbolista más resolutivo de su equipo al anotar 11 goles esta temporada

Segunda victoria a domicilio

La lograda por los amarillos fue la segunda victoria lejos de su estadio esta temporada en Liga. Curiosamente la primera llegó ante otro rival directo en la pelea por las plazas europeas con es la Real Sociedad tras ganar en Donosti en la jornada decimoctava por un tanto a tres. De esta forma, y gracias a los goles de Pau Torres (su cuarto gol en liga en lo que va de campaña) y de Etienne Capoue, los azulejeros maquillan una estadística como equipo visitante que les estaba lastrando sobremanera a la hora de acercarse a las plazas nobles de la tabla