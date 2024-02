Albiol : "Somos un Villarreal más intenso y hemos mejorado físicamente"

La voz de la experiencia en el vestuario del Villarreal la pone Raúl Albiol. Desde su tremenda experiencia en el mundo del fútbol el zaguero hace un diagnóstico de la temporada de su equipo y da las claves de la mejora experimentada en las últimas semanas. El defensa de Vilamarxant se muestra optimista y considera que hay tiempo para acabar enderezando la temporada.

Albiol, que ofreció un rueda de prensa este martes, analizó las claves del cambio experimentadas por su equipo: “Hemos subido la intensidad en los entrenamientos y en los partidos. Hemos mejorado físicamente. Esto te hace estar más cerca de ganar. Hemos encontrado más fluidez en el juego. A partir de ahí estaremos cerca de ganar y es lo que se está viendo en los últimos partidos. Es fundamental la intensidad en duelos a la velocidad que va el fútbol. Y en eso hemos dado un paso al frente”.

En ese sentido, dijo que ha sido clave la mejora física gracias al trabajo de Marcelino: "La intensidad la hemos subido porque el nivel físico también ha mejorado. En los entrenamientos nos ha costado, pero lo hemos hecho. Claro que tenemos ganas de darle una alegría a la afición, hacer un gran partido y disfrutar todos, pero no tiene que ser una obsesión. Hacerlo bien desde el principio pero sin ansia de querer ganar en cinco minutos”

De la misma forma se refirió a la necesidad de hacerse fuertes en casa: “Nos está costando más en casa. El día del Mallorca merecimos ganar, fue una pena que nos empataran al final del partido. El día del Cádiz fue buena la segunda parte, pero la primera parte no salimos al nivel de intensidad que requería el partido. Estamos cerca de ganar y eso se consigue a base de competir y siendo intensos, porque cualquier equipo te complica”.

La gran mejora defensiva

El trabajo realizado desde la llegada de Marcelino comienza a dar sus frutos y los números defensivos del Villarreal comienza a adecuarse al de un equipo de su nivel. Algo que reconoce Albiol: “Marcelino es un entrenador que ha trabajado mucho siempre el sistema defensivo. Desde el primer día lo ha intentado trabajar porque era uno de los principales problemas que tenía el equipo. Es difícil ganar si encajas dos o tres goles. Nos queda bajar esa cifra, pero recibimos menos ocasiones y eso es importante. No ha coincidido la línea defensiva tres partidos seguidos por problemas y lesiones, y así es complicado”

De la misma forma no dudó en elogiar a Mosquera, quien debutó como titular en Vitoria: “Le ayudé igual que con cualquier compañero nuevo que juega al lado tuyo. Es normal que yo le ayude y él me ayude a mi porque estamos en una zona en la que nos tenemos que ayudar. Tiene unas grandes condiciones, es muy fuerte y es un chaval muy alegre, que ha venido con ganas de ayudar al equipo y creo que le espera un gran futuro porque tiene mucha proyección. No se cuanto tiempo estará aquí , pero su cabeza es importante para tener una buena carrera"