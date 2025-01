Albiol: "El fútbol es mi pasión y por mí jugaría hasta los 45"

A sus 39 años sigue siendo intocable en los esquemas del Villarreal . Con la misma ilusión por seguir compitiendo que en sus primeras temporadas, asegura que le gustaría jugar “hasta los 45 años” si es capaz de competir al nivel adecuado. El futbolista ha hablado de su futuro y de las aspiraciones europeas del equipo amarillo para esta temporada.

Quiero jugar hasta los 45 pero no sé si lo voy a hacer. Voy año a año, me encuentro bien, estoy contento porque estoy sano y sin lesiones.

Me gusta competir, por eso lo hago. No me molesta invertir tiempo en cuidarme, en estar bien. No se lo que pasará en unos meses pero a día de hoy sigo con hambre”