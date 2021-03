El ayuntamiento de Castellón reivindica un criterio homogéneo de todos los consistorios ante los festivos

El portavoz del equipo de gobierno en el ayuntamiento de Castellón, José Luis López, critica que cada ayuntamiento haya optado por un criterio diferente a la hora de quitar o mantener festivos de cara a las fiestas suspendidas tanto de Magdalena como de Fallas. López reconoce la incoherencia de que cada ayuntamiento haya optado por un criterio diferente en los festivos.

Además, José Luis López asume que el traslado del festivo del 8 de marzo, al 10 de septiembre, haya ocasionado malestar entre la población por la premura de las decisiones que, reitera, responden a directrices estrictamente sanitarias y especialmente a las directrices encomendadas por el president de la Generalitat.

En cuanto a la petición del grupo municipal Ciudadanos de sacar, durante la semana que viene, a la plaza Mayor la gaiata de la ciudad, López asegura que lo tiene que consensuar el Patronato de Fiestas, pero apela a evitar cualquier actividad que llame a la aglomeración en vía pública.

Por cierto que el ayuntamiento de Castellón permitirá a sus funcionarios elegir si el viernes 12 lo toman o no festivo y durante toda la semana de la no Magdalena reduce la jornada laboral, como viene haciendo de costumbre, cuando se celebran las fiestas fundacionales.