Carrasco contesta a la demanda de Patricia Puerta: "Cuando uno dice la verdad, no tiene que arrepentirse de nada, aunque moleste"

"Soy honesta y soy valiente, creo en la libertad y apuesto por ella y no me van a callar".

La candidata a la alcald├şa de Castell├│ por el Partido Popular, Bego├▒a Carrasco, responde en Onda Cero Castell├│n a la demanda interpuesta por la n├║mero tres de la lista socialista despu├ęs de unas declaraciones de la popular realizadas en el debate electoral de Onda Cero Castell├│n.

En la entrevista, Carrasco afirma que "no ha faltado a la verdad", reitera as├ş sus palabras y deja claro que no teme ir a los tribunales porque "conoce la Ley" y asegura no haber cometido ninguna injuria. "Si se sintieron ofendidos lo siento mucho, yo no pretend├şa ofender a nadie, solo quer├şa contar la realidad de lo que sucede en el Ayuntamiento". Eso s├ş, la popular incide en que si se ofenden es por que tienen algo que ocultar.

un acto más de la campaña

Carrasco cree que esta demanda solo es un acto más de la campaña electoral, una campaña que tilda de "barriobajera" por parte del PSPV-PSOE, quien según la misma popular "deben de estar muy nerviosos". Por ello, solo pide Fair Play.

Respecto a su asistencia a los tribunales, la candidata popular se mantiene firme en su posici├│n y enfatiza diciendo que "cuando uno dice la verdad, no tiene nada de qu├ę arrepentirse".

Mientras, la n├║mero 3 de la lista socialista, Patricia Puerta, se hac├şa eco de nuestra noticia en sus Redes Sociales asegurando que "no todo vale" en pol├ştica.

Recordamos que, tal y como contamos en Onda Cero, los socialistas piden la celebraci├│n de un acto de conciliaci├│n, previo a la interposici├│n de una querella criminal por un presunto delito de injurias y calumnias.