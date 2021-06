MÁS DE UNO CASTELLÓN, INFORMATIVO MATINAL (30/06/2021)

La Generalitat anuncia que se mantendrán las medidas actuales 2 semanas más ante el aumento de los contagios

Llega el mes de julio, pero no con él una nueva relajación de las medidas frente al coronavirus… más bien todo lo contrario… nos quedamos igual que estábamos, no sigue avanzando la desescalada, porque la evolución de la pandemia en la Comunitat no es positiva. Enseguida les contamos con detalle este asunto, escuchamos las declaraciones del president Ximo Puig y analizamos el resto de la actualidad.