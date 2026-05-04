Medio ambiente

La Biosfira se une al Nanofest para llegar al público más joven

Los dos eventos se celebran este fin de semana en el Parque de l'Alquenencia de Alzira

Virginia Delgado

La Ribera |

LLorenç Pérez, jefe de servicio del área de Emergencia Climática de Alzira

Alzira celebra este fin de semana, los días 9 y 10 de mayo, una nueva edición de la Biosfira. Un evento que este año coincide con el Nanofest con el objetivo de llegar a un público más amplio y acercando la necesidad de cuidar del medio ambiente a los más jóvenes.

En esta edición, Llorenç Pérez, jefe de servicio del área de Emergencia Climática, ha destacado como principal novedad el espacio Ecoescola, donde se darán a conocer los proyectos en los que han participado 400 escolares de la ciudad y entre los que se repartirán diferentes premios. Entre ellos, una bicicleta, equipamiento para ir en bici o un par de entradas para ver en concierto a La Fúmiga.

La Biosfira, que se emplazará en el parque de l’Alquenència ofrecerá un espacio de emergencias, con bomberos, policías y otros agentes presentes en actuaciones urgentes. Además, en la programación talleres, o paradas con comercios locales y asociaciones con iniciativas eco y relacionadas con el bienestar.

Por otro lado, hoy arrancan en Alzira las jornadas “Alzira en Verd”, que este año se prolongan del 4 hasta el 14 de mayo, con propuestas muy interesantes con conferencias sobre las causas del cambio climático y los conflictos, las oficinas municipales de gestión de emergencias o las necesidades de vivienda y modelos sociales.

Este año, como novedad, las conferencias y sesiones se podrán ver en streaming par aquellas personas que no puedan participar presencialmente.

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