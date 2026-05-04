La Biosfira se une al Nanofest para llegar al público más joven

Alzira celebra este fin de semana, los días 9 y 10 de mayo, una nueva edición de la Biosfira. Un evento que este año coincide con el Nanofest con el objetivo de llegar a un público más amplio y acercando la necesidad de cuidar del medio ambiente a los más jóvenes.

En esta edición, Llorenç Pérez, jefe de servicio del área de Emergencia Climática, ha destacado como principal novedad el espacio Ecoescola, donde se darán a conocer los proyectos en los que han participado 400 escolares de la ciudad y entre los que se repartirán diferentes premios. Entre ellos, una bicicleta, equipamiento para ir en bici o un par de entradas para ver en concierto a La Fúmiga.

La Biosfira, que se emplazará en el parque de l’Alquenència ofrecerá un espacio de emergencias, con bomberos, policías y otros agentes presentes en actuaciones urgentes. Además, en la programación talleres, o paradas con comercios locales y asociaciones con iniciativas eco y relacionadas con el bienestar.

Por otro lado, hoy arrancan en Alzira las jornadas “Alzira en Verd”, que este año se prolongan del 4 hasta el 14 de mayo, con propuestas muy interesantes con conferencias sobre las causas del cambio climático y los conflictos, las oficinas municipales de gestión de emergencias o las necesidades de vivienda y modelos sociales.

Este año, como novedad, las conferencias y sesiones se podrán ver en streaming par aquellas personas que no puedan participar presencialmente.