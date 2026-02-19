Sueca ofrecerá una programación del 8M pensada especialmente para el alumnado de centros escolares y formativos del municipio

El Ayuntamiento de Sueca, a través de la Concejalía de Igualdad, ha programado una serie de actos y actividades en el municipio con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema ‘Mujeres invisibles, impactos infinitos’. El objetivo es «contar la vida de las mujeres de nuestro pueblo que han hecho historia, de una manera sutil, y no les han hecho justicia», ha señalado la concejal de Acción Social, Sari Sáez, quien también ha explicado que las actividades propuestas para reivindicar el 8M buscan la participación de la ciudadanía, de todas las edades, y de los diferentes colectivos del municipio, en varias localizaciones. “La finalidad principal este año es dar visibilidad a estas mujeres y que sirvan de referente para las generaciones futuras. Aunque estos días estamos más a pie de calle reivindicando los derechos de las mujeres, es un trabajo diario contra las injusticias, porque que los hombres y las mujeres que defendemos el feminismo no debemos callar”.

La concejal ha mostrado su repulsa contra los asesinatos de mujeres producidos los últimos días, “tenemos que denunciar como sociedad y mostrar todo nuestro apoyo a las víctimas. No podemos mirar hacia otro lado, porque esto beneficia al agresor y nos convierte en cómplices. No podemos continuar consintiendo actitudes que justifican esta violencia o la minimizan, ni callar ante declaraciones machistas que vengan de cualquier hombre o mujer. No nos callarán y no nos pondrán ninguna cuerda en el cuello”. Finalmente, desde el área de Acción Social y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, han querido invitar a toda la ciudadanía a participar en las diferentes propuestas para conmemorar el 8M.

Las actividades comenzarán este domingo, 22 de febrero, con el espectáculo de marionetas Val y la máquina de historias, en el Casal Jove, y para un público familiar especialmente dirigido a niños y niñas de 3 a 10 años. Se trata de un proyecto creado, e interpretado, por mujeres que busca visibilizar referentes femeninos, reivindicar la igualdad y hacer valer el poder transformador del arte y la memoria colectiva, todo ello desde un punto de vista próximo y comprensible. A través de aventuras llenas de humor, fantasía y valentía, se muestra que las mujeres también pueden ser protagonistas, tomar decisiones y cambiar su destino. Este espectáculo se ofrecerá también el martes 10 de marzo al alumnado del CEIP Mareny de Barraquetes y, el 12 de marzo, al alumnado del CEIP El Perelló.

El viernes 27 de febrero, se procederá al encendido de la fachada del Ayuntamiento, iluminándola de color violeta, y a la colocación de la pancarta conmemorativa por el 8M. El lunes 2 de marzo, se ofrecerá el espectáculo Hypatia y el Hidrógeno, en el Centro Municipal Bernat i Baldoví, en este caso, dirigido al alumnado de 5º y 6º de primaria de todos los centros educativos del municipio. Gracias a él, los y las jóvenes descubrirán la historia de Hypatia, la primera mujer que utilizó la ciencia para cambiar el mundo.

El domingo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, tendrá lugar la lectura del manifiesto con micrófono abierto a la ciudadanía. Será a las 12 horas, en la plaza del Ayuntamiento. El miércoles, 11 de marzo, se proyectará el documental Hijas de Cynisca, también en el Centro Municipal Bernat i Baldoví, dirigido al alumnado de bachillerato, ciclos formativos y al público en general hasta completar el aforo. El audiovisual pretende mostrar la situación de discriminación que se interpone en el día a día de las mujeres deportistas.

Por otra parte, durante la primera quincena de marzo, se va a desarrollar una campaña de sensibilización con el lema ‘Passeig de les Dones’, mediante la cual se van a colocar en una calle céntrica del municipio una serie de carteles con la fotografía y biografía de 7 mujeres suecanas a fin de visibilizar su triunfo personal, empoderamiento e importante contribución a la sociedad.

Finalmente, el jueves 16 de abril, a las 18 horas, está prevista la proyección del documental Mujeres pioneras en el cine, en la sala B del Centro Municipal Bernat i Baldoví.