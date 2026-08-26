infraestructuras

Gavarda renueva tres de sus parques con una inversión de más de 33.000 euros

Los parques del Ayuntamiento, del Núcleo Histórico y de la Paloma recibirán fondos de la Diputación para su renovación

ondacero.es

La Ribera |

Gavarda renueva tres de sus parques con una inversión de más de 33.000 euros
Gavarda renueva tres de sus parques con una inversión de más de 33.000 euros | Onda Cero

El Ayuntamiento de Gavarda ha renovado tres parques del municipio con la instalación de nuevos juegos infantiles y la creación de una nueva área de juegos, una actuación que permite mejorar y modernizar algunos de los principales espacios de convivencia y ocio de la localidad.

Los trabajos se han llevado a cabo en el parque del Ayuntamiento, el parque del Núcleo Histórico y el parque de la Paloma, con una inversión conjunta de 33.340,67 euros, financiada a través de diferentes programas de la Diputació de València.

En concreto, el parque del Ayuntamiento ha incorporado nuevos juegos infantiles por un importe de 16.293,26 euros, mientras que el parque del Núcleo Histórico ha renovado sus juegos con una inversión de 6.475,92 euros. Ambas actuaciones han sido financiadas mediante las subvenciones de la Diputació destinadas a la recuperación de equipamientos urbanos afectados por la DANA.

Por su parte, el parque de la Paloma cuenta ahora con una nueva área de juegos infantiles, gracias a una inversión de 10.571,49 euros financiada a través del Pla d'Inversions 2022-2023 de la Diputació de València.

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