La dirección del Hospital de La Ribera asegura que el Servicio de Urgencias está bajo control pese a las quejas

El Departamento de Salud de La Ribera ha negado las acusaciones que se han hecho esta semana desde La Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de La Ribera, alertando sobre la situación crítica de saturación.

Desde el Departamento, la gerente Rosabel Ribes, ha aclarado que La Ribera ha estado controlada durante todo el verano y que, como cada año, se ha reforzado el servicio con personal para atender el incremento de actividad propio del periodo estival.

Aunque en determinados momentos se ha registrado una mayor afluencia de pacientes, vinculada también al aumento de población durante el verano, se ha garantizado en todo momento una atención adecuada a todos los pacientes, según ha explicado Rosabel Ribes, gerente del Hospital de la Ribera en respuesta a estas quejas.

Actualmente hay diez pacientes pendientes de cama y ya se ha reabierto la cuarta planta de hospitalización, cerrada temporalmente durante el verano para realizar labores de mantenimiento.