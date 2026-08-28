La novena y los ensayos de los bailes abren la previa de las Fiestas de la Mare de Deu de la Salud en Algemesí

Algemesí empezará a vivir este sábado, 29 de agosto, los primeros actos de la Festa de la Mare de Deu de la Salud con el inicio de la novena. La celebración religiosa tendrá lugar cada noche, a partir de las 22.00 horas, en la Capilla del Hallazgo y en las calles de su entorno, hasta el domingo, 6 de septiembre, jornada de la antevíspera en que concluirá este tradicional acto litúrgico.

Durante estos días, los ensayos abiertos al público volverán a repartirse por diferentes puntos de la ciudad. Como ya ocurre desde hace muchos años, cada grupo participando en la procesión mostrará parte de su trabajo a los vecinos y vecinas y acercará la preparación de las fiestas en las calles.

El Baile de les Llauradores será lo primero en participar en este calendario de ensayos públicos el domingo, 30 de agosto, a las 21.00 horas en la calle Goya. El día siguiente, lunes 31, los Tornejants ensayarán a las 20.00 horas en la calle San Isidro Labrador y, a las 20.30 horas, será el turno de los Gigantes y Cabezudos en la plaza de la Ribera.

La programación continuará a las 21.00 horas del martes, 1 de septiembre, con la Nueva Muixeranga en la plaza Ideal Terrassa. El miércoles, 2 de septiembre, la Muixeranga de Algemesí retomará la actividad con un ensayo previsto a las 19.30 horas en la calle San Dionisio.

El jueves, 3 de septiembre, los Bastonets ensayarán a las 19.00 horas en la calle San Pío X. Más tarde, a las 20.30 horas, la Schola Cantorum realizará su preparación a la basílica de San Jaime Apostol, mientras que la Sociedad Musical hará el mismo a las 21.00 horas en el casal Festero.

El viernes, 4 de septiembre, coincidiendo con el séptimo día de la novena, los ensayos empezarán a las 18.30 horas con las Pastorcillas en la calle Santa Bàrbara. A las 19.00 horas, la Carchofa y els Arquets bailarán también en la misma calle, mientras que los Misterios y Martirios representarán sus papeles en la calle Padre Blanch.

La tarde continuará a las 20.00 horas con los Volants en la plaza Mayor. A las 20.30 horas tendrá lugar el Canto del Apostolado en la Puerta del Aire y, a la misma hora, las Danzas de Algemesí llenarán de bailadores la calle San Jaime Apostol durante su ensayo.

La mañana del sábado, 5 de septiembre, la Plega General llevará la música del tabal y la dulzaina por las calles de la ciudad en la recta final de los actos previos. Ya por la noche, a las 23.00 horas, se celebrará la XXXIX Danzada a la Mare de Deu de la Salud.

Finalmente, el domingo, 6 de septiembre, llegará la última jornada de la novena. A las 19.30 horas tendrá lugar el Repique General en el campanario de la basílica de San Jaime y, media hora después, empezará el Pasacalle de la Antevíspera siguiendo el itinerario de la Procesión de Vuelta General.

A las 22.45 horas se representarán los Misterios y Martirios en la Capilla del Hallazgo y, a continuación, la Banda Sinfónica de Algemesí ofrecerá un concierto en la plaza Mayor. Este mismo espacio acogerá después la Noche del Retorno, con el Toque del Retorno —repique y volteo de campanas—, el Ángelus, las 21 salvas de honor a la Virgen María de la Salud y un castillo de fuegos artificiales que cerrará los actos previos a las grandes procesiones.

El concejal de Turismo, Fiestas y Tradiciones, Natxo Silvestre, ha destacado que la llegada de septiembre tiene un significado muy especial en Algemesí: «Son días que forman parte de la memoria colectiva del pueblo, muy arraigados en nuestra gente y en nuestra manera de vivir las tradiciones. La novena, los ensayos y todos estos primeros actos anuncian que se acercan unas fechas únicas para Algemesí, en que las calles, las familias y las diferentes generaciones vuelven a reunirse alrededor de la Virgen María de la Salud».