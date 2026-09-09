Firarròs cumple 11 ediciones como escaparate de la oferta gastronómica suecana

El Paseo de la Estación de Sueca acogerá, del 11 al 13 de septiembre, la tradicional feria de tapas y degustaciones dedicadas especialmente al arroz, Firarròs, que este año cumple su XI edición consolidándose como una cita ineludible para los amantes de la gastronomía local y tradicional. De hecho, el evento tiene como objetivos, entre otros, promover y difundir la cultura del arroz y su importancia gastronómica, agrícola y cultural; poner en valor los productos agroalimentarios de calidad elaborados en Sueca y su entorno; impulsar la gastronomía local y fomentar el consumo de los productos de proximidad; dinamizar la actividad económica del sector de la hostelería y la alimentación; y potenciar el atractivo turístico de Sueca, favoreciendo la participación tanto de la población local como de los visitantes.

La feria se celebra como previa a la 65 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que se realizará este domingo.

La concejal del concurso de Paellas, Teresa Ribes ha explicado una de las novedades de este año, como es la introducción de la figura de un coordinador y encargado de la difusión del evento, y ha animado a la ciudadanía y visitantes a acudir a esta fiesta gastronómica tan especial para el municipio.

También hemos hablado con el concejal de Fiestas, Alfredo Planells, quien ha hecho una valoración de los festejos celebrados hasta ahora, y de los días que restan.