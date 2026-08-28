Edgar Bresó, buenas tardes. Hoy nos traes un tema con un nombre un poco técnico, pero me han contado que es más común de lo que parece y que nos afecta a todos en nuestro día a día: la falacia del coste hundido. Cuéntanos, ¿qué es esto exactamente?
Buenas tardes, Luís. Pues sí, suena a concepto de economía o de finanzas, pero en realidad es uno de los sesgos cognitivos más estudiados en psicología social.
La falacia del coste hundido es una trampa de nuestra mente que, en cierto modo, nos obliga o nos motiva a continuar con una inversión inicial —ya sea de tiempo, dinero o de energía— aunque sea una pérdida de tiempo, simplemente porque ya hemos invertido recursos en ella. Es esa tendencia a seguir invirtiendo nuestro tiempo o nuestra energía en algo que ya no funciona, solo por pena a "desperdiciar" lo que ya hemos invertido.
En lugar de mirar hacia el futuro y evaluar si nos conviene seguir o no, miramos hacia atrás y dejamos que el pasado decida por nosotros.
Ponnos algún ejemplo "de estar por casa", para que nos ubiquemos bien.
Bueno, hay un montón en nuestro día a día:
● Vas al cine A los 40 minutos te das cuenta de que la película es insoportable, pero dices: Bueno, ya que he pagado la entrada… pues ahora la termino.
● O en un restaurante: estás completamente lleno, tu cuerpo te dice que pares, pero te terminas el plato "para no tirar la comida porque la has pagado".
En ambos casos, el dinero ya se ha ido y el tiempo no va a volver. Al no retirarte a tiempo, lo único que consigues es perder más tiempo o ganar una indigestión.
● Lo racional: Salir del cine. El dinero lo has perdido de todos modos; si te quedas, perderás también dos horas de tu vida aburriéndote.
● La trampa mental: Quedarte hasta el final pensando "es que ya pagué la entrada". Terminas perdiendo el dinero y el tiempo.
En resumen: Lo que ya gastaste no lo vas a recuperar. La decisión correcta siempre depende de lo que sea mejor para ti a partir de ahora, no de lo que ya perdiste.
Escuchándolo así parece absurdo, pero nos pasa a todos. ¿Hay respaldo o datos científicos sobre por qué caemos en esta trampa?
Sí, de hecho, hay algunos experimentos muy curiosos. Uno de los estudios más famosos lo realizaron Hal Arkes y Catherine Blumer en 1985.
Diseñaron un experimento con amantes del teatro: vendieron abonos de temporada a tres precios distintos al azar.
- Grupo 1: Pagó el precio completo (47 $).
- Grupo 2: Recibió un pequeño descuento (40 $).
- Grupo 3: Recibió un descuento mayor (15 $).
Aunque todos tenían acceso a las mismas obras y los mismos asientos, los resultados fueron claros: quienes pagaron 47 $ asistieron a muchas más funciones. La culpa de "desperdiciar dinero" obligó al primer grupo a ir al teatro incluso cuando no tenían ganas o surgían mejores planes, mientras que los grupos con descuento se sintieron más libres de quedarse en casa.
Pero cuidado, este mismo comportamiento también ocurre a escala multimillonaria. En los años 60-70 los gobiernos de Reino Unido y Francia unieron fuerzas para desarrollar el Concorde, el famoso avión comercial supersónico.
A mitad del proyecto, los datos financieros dejaban claro que el avión nunca sería rentable. Sin embargo, en lugar de cancelar el programa y recortar pérdidas, ambos países siguieron inyectando miles de millones durante años. ¿La razón? Sintieron que ya habían invertido demasiado dinero y prestigio como para retirarse.
Por eso, en economía y en política, la falacia del coste hundido se conoce formalmente como el "Efecto Concorde": la incapacidad de frenar un proyecto ruinoso por el dolor de aceptar lo que ya se ha gastado.
¡Madre mía! O sea que nos cuesta muchísimo admitir un fallo o dar un paso atrás… Y cuéntanos Edgar ¿Qué mecanismos psicológicos hay detrás de esto?
Principalmente operan tres factores:
1. Aversión a la pérdida (Teoría de las Perspectivas de Kahneman y Tversky): A nuestro cerebro le duele casi el doble perder algo que el placer que le produce ganarlo. Cancelar un proyecto se procesa emocionalmente como una "pérdida directa".
2. Disonancia cognitiva (Festinger): Nos cuesta aceptar que nos equivocamos. Para evitar la culpa de decir "cometí un error al comprar este coche o al empezar esta carrera", preferimos seguir inyectando recursos con la esperanza irreal de que las cosas cambien.
3. Justificación de decisiones pasadas: Intentamos ser coherentes con nuestras decisiones previas ante los demás, para no dar imagen de inconstantes o fracasados.
Y para el oyente que nos está escuchando y siente que está atrapado en una decisión por coste hundido, ¿qué consejos prácticos le podemos dar para romper este bucle?
Les daría tres herramientas o consejos clave para aplicar desde hoy mismo:
1. La regla del "parabrisas vs. retrovisor": Cuando evalúes si seguir en un proyecto o en una inversión, oblígate a mirar hacia adelante. Pregúntate: "Si no hubiera gastado ni un solo euro ni un solo minuto en esto hasta hoy, ¿empezaría de cero ahora mismo?". Si la respuesta es no, da igual lo que llevaras invertido: es momento de salir. Mira más el parabrisas y MENOS el retrovisor.
2. Redefinir la pérdida: Cambia el chip. Retirarse a tiempo no es "tirar a la basura lo que gastaste", es comprar tu libertad y tus recursos futuros. El dinero o el tiempo pasado ya son irrecuperables; lo único que puedes proteger es el tiempo y dinero que te quedan por delante.
3. Aplicar un límite previo: Antes de iniciar un proyecto, una reforma o una compra importante, establece de antemano cuál es tu límite: "Si invierto X tiempo o X dinero y no funciona, me retiro sin renegociar con mi mente".
Muy buenos consejos, Edgar. Aprender a soltar a tiempo para no perder el futuro por culpa del pasado.
Exacto, Luís. Recordar que el mejor momento para corregir un rumbo siempre es el presente. Mira el parabrisas y no el retrovisor. Lo bueno está por venir.
Edgar Bresó, psicólogo de guardia de Onda Cero, un placer como siempre.
¡Muchas gracias, Luís! Un abrazo a todos.