El tramnochador de Alicante ofrece su último servicio nocturno de verano este sábado

El Tramnochador, el servicio nocturno del TRAM d'Alacant para los fines de semana y vísperas de festivos del verano en el área metropolitana y las marinas, ofrece este sábado sus últimos desplazamientos. Este servicio de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha facilitado la movilidad nocturna durante el verano desde el pasado 3 de julio. De este modo, el TRAM d'Alacant ha dado servicio a miles de ciudadanos que se desplazan de madrugada, ofreciéndoles una alternativa cómoda al uso del vehículo propio.

Con este servicio, se busca facilitar el acceso a las principales áreas de ocio y diversión de Alicante y a otras zonas y municipios donde la gente suele acudir en las noches de verano, según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado. Así, el Tramnochador ofrece servicio durante toda la noche entre Luceros y los municipios de Benidorm (L1), Sant Vicent del Raspeig (L2), El Campello (L3) y Playa de San Juan (L4), además de entre Benidorm y la estación de Garganes, en el municipio de Altea (L9), con parada en las diferentes estaciones y apeaderos de estos trayectos.

Las frecuencias de los trenes y tranvías dependen de las diferentes líneas y de la franjas horarias, por lo que la Generalitat aconseja a los clientes que se informen en la página web del TRAM d'Alacant, en el teléfono gratuito de información y atención al cliente, en redes sociales, en la aplicación Navilens y en la 'app' oficial de TRAM d'Alacant.