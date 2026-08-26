Los rodajes en Alicante han generado 4.100 pernoctaciones durante el primer semestre del año

Los rodajes de películas, series, documentales y anuncios en Alicante han generado un total de 4.107 pernoctaciones sólo en el primer semestre del año en la ciudad en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado “el impacto positivo de los rodajes en la ciudad, especialmente tras la reactivación de la Ciudad de la Luz y la firma del convenio entre la consellera de Turismo, Marian Cano, y el alcalde Luis Barcala”.

Esta cifra se ha alcanzado principalmente de la mano de dos grandes producciones internacionales, Enredados de Disney y People of the book producida por Good Films. En el caso de la película de Disney en su fase de preproducción puesto que se ha grabado en distintos escenarios de la provincia este mes de agosto.

Según han adelantado desde Alicante Film Office las perspectivas de pernoctaciones para la segunda mitad del año en la ciudad de Alicante son “prometedoras”. Por un lado, por el rodaje de “Enredados” en los estudios de la Ciudad de la Luz y, por otro, por el movimiento que genera la fase de preproducción de la siguiente película de Good Films “American Paradise” antes de empezar a filmar en enero 2027.

Además, durante los meses de julio, agosto y septiembre, la ciudad acoge el rodaje de dos películas “El Paso Verse - The Visionary” y “¿Y después qué?” Aunque su impacto no se traducirá tanto en pernoctaciones hoteleras como las dos grandes producciones internacionales, ambas producciones aportan otros beneficios como es el valor publicitario y de promoción de la marca Alicante como destino turístico al mostrar sus localizaciones en pantalla, explican desde Alicante Film Office.

En el caso de la película “Y después ¿qué?”, tiene además un impacto en el desarrollo de capital humano, ya que se encuentra colaborando activamente con Alicante Film School, un centro de formación cinematográfica y audiovisual de la ciudad surgido para capacitar a nuevos creadores y dar respuesta a la creciente demanda de técnicos tras la reapertura de los estudios de cine Ciudad de la Luz.