Raúl: "No me veo en otro sitio que no sea jugando en el Hércules"

El Hércules está paralizado. Tras el descenso de categoría, la planificación deportiva está estancada porque todavía faltan muchas incógnitas por resolver. Raúl Ruiz es uno de los jugadores que tiene un año más de contrato. El lateral alicantino ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Alicante para hablar de su situación personal.

"No me veo en otro sitio que no sea jugando en el Hércules, es el club de mi vida. No me gustaría moverme de aquí. Entiendo que la situación deportiva y económica del club será otra y es cuestión de amoldarse. La sensación que tengo es muy mala tras esta temporada y siento el Hércules como mi casa", ha dicho el lateral.