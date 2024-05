Óscar Puente dice que no hace falta una segunda pista en el aeropuerto Alicante-Elche y apela a ampliar la terminal

Óscar Puente, Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, ha confirmado este viernes que la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche, situado en la pedanía ilicitana de El Altet va a afectar inicialmente a la terminal de pasajeros, sin contemplarse la creación de una segunda pista.

El ministro Puente ha participado en el foro promovido por el diario Información y ha señalado que el Aeropuerto Alicante-Elche no necesita aún una segunda pista porque se considera que la que tiene en la actualidad aún tiene capacidad para soportar más vuelos, estando dentro de los parámetros de crecimiento previstos.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, confirmaba este pasado jueves que la entidad quiere tener iniciado el proceso de licitación de la terminal del aeropuerto en el último trimestre de este año 2024.

Deciden las aerolíneas

A renglón seguido, el ministro ha matizado que "son las aerolíneas las que tienen que decidir si necesitan una segunda pista". Y lo que dicen las aerolíneas es que no hay necesidad de una segunda pista en el aeropuerto, "al menos en el corto plazo". "Y si no me quieren creer --ha precisado el ministro-- me remito a las declaraciones de Javier Gándara, presidente de ALA, que conoce bien el aeropuerto de Alicante y es el primero que dice que Alicante no necesita una segunda pista".

Para sostener sus declaraciones acerca de que con 16 millones de viajeros el aeropuerto no necesita por ahora esa segunda pista, Oscar Puente ha puesto el ejemplo de dos aeropuertos británicos. Uno mueve 35 millones de viajeros con una sola pista y el otro 87 millones con dos pistas.

La previsión en la ampliación de la terminal es de 600 millones de euros con lo que alcanzará una capacidad de 26 millones de viajeros. Si lo que queremos para Alicante es que vengan más turistas, "AENA quiere", ha apuntado el ministro. Ganar en capacidad supondrá ganar en más viajeros.

Oscar Puente, ministro de Transportes

Oscar Puente ha pedido que "dejemos que sean los técnicos, que comparten nuestros objetivos, que es crecer, quienes decidan qué se necesita". Si se necesitara una segunda pista, "no tengan ninguna duda de que se va a construir". Si lo que se necesita es más terminal, eso es lo que se va a hacer: "dotar de más fingers, por tanto de más capacidad de aviones y, por tanto, ser capaces de crecer en operaciones por hora, que es lo que necesita el aeropuerto de Alicante-Elche"