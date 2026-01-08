El periodista Antonio Parreño, Premio Libertad de Expresión de la APPA 2026

La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (APPA) ha concedido el Premio Libertad de Expresión 2026 al periodista y presentador ilicitano, Antonio Parreño Bernal, como homenaje a su trayectoria profesional desde sus inicios en TeleElx, pasando por su labor de corresponsal internacional, hasta su trabajo actual en Canal 24 horas y como profesor en el Máster de Periodismo del Instituto RTVE.

Nacido en Elche en 1973, Parreño es licenciado en Periodismo (Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, con último curso en La Sorbona) y en Derecho (UNED), cuenta además con un Máster en Radio (RNE). Comenzó sus primeros pasos en la profesión como colaborador de la COPE en París, redactor en prácticas en La Ser y en medios locales de la provincia como TeleElx y Radio Exprés.

Parreño ha sido corresponsal en Rabat (Marruecos) desde 2010-2012, cubriendo la Primavera Árabe, el conflicto de Libia, la muerte de Gadafi, las crisis saharauis o la liberación de cooperantes; ha realizado labores informativas internacionales para los Telediarios entre 2005 y 2010: en Haití, cubriendo las elecciones de USA cuando ganó Obama, en Pakistán, Turquía o Francia; ha presentado los informativos de Canal 24 Horas, el Telediario Matinal, la 3.ª Edición y el Telediario de Fin de Semana de 2000 a 2005.

Parreño es Premio Internacional de Periodismo Rey de España en Televisión (2010) por Ellacuría, crimen sin castigo. En 2015 pudimos verle ofreciendo el Pregón de las Fiestas de Agosto de Elche.

La APPA entregará el Premio Libertad de Expresión 2026 a Antonio Parreño en la tradicional gala Off The Record que la asociación celebra anualmente con motivo de la festividad del patrón de los periodistas san Francisco de Sales y que tendrá lugar el jueves 5 de febrero a las 19.30 horas en el Auditorio del Palacio de Congresos del Ilustre Colegio de Médicos de Alicante.