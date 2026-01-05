Alicante mantiene la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos pese al tiempo inestable

Los Reyes Magos mantienen su previsión de llegar esta tarde a a las cinco a las Escaleritas de la Reina, del Puerto de Alicante. El segundo punto de encuentro de Melchor (Antonio Beresaluce), Gaspar (Carlos Bosch) y Baltasar (Nacho Amirola) con los niños será en la Plaza de Toros, a las seis, donde saludarán a los pequeños, a la conclusión de un espectáculo infantil. Desde allí se dirigirán hacia el Palacio Provincial, en la avenida de la Estación, donde serán protagonistas de una breve recepción antes del comienzo de la Cabalgata, entorno a las siete, que este año amplía su recorrido y el número de sillas disponibles en 1.700 hasta superar las 8.000.

El desfile más multitudinario de cuantos se celebran en Alicante discurrirá por la avenida de la Estación, Plaza de los Luceros, avenida de Alfonso El Sabio, Rambla y calle Altamira. Finalizará en la Plaza del Ayuntamiento (21.30 horas) donde Melchor, Gaspar, y Baltasar se dirigirán a los pequeños desde una tarima situada frente a la fachada de la Casa Consistorial, para poner el punto final a las celebraciones 2025-26 de la Navidad en Alicante.

Tres trenes compondrán la cabalgata: lúdico, bíblico y comercial. El tren lúdico estará compuesto por grupos de animación, bandas de música, grupos de ballet, una colla de nanos i gegants y otra de dolçaina i tabalet. También, por dos espectáculos de gran formato, con iluminación y sonorización propia. Al tren bíblico le darán forma cinco escenas ordenadas cronológicamente, y relativas al nacimiento del niño Jesús.

Las carrozas de los Reyes Magos, precedidas de sus respectivos boatos, cerrarán el Tren Bíblico. En el caso de Melchor, su presencia será anunciada por un ballet y lo cerrará una banda de música, como también sucederá con las de Gaspar y Baltasar. Cada una de estas tres carrozas contará con una auxiliar desde las que se repartirán juguetes homologados y caramelos blandos y sin gluten.

El tren comercial lo compondrán carrozas destinadas a patrocinadores. Desde ellas se distribuirán juguetes, regalos, caramelos u otros elementos que ofrecer al público. Está previsto el reparto, entre los Reyes Magos y los distintos patrocinadores, de más de 20.000 regalos y más de 10.000 kilos de caramelos blandos sin gluten.