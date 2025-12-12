Nueva jornada con talleres, exhibiciones y charlas para fomentar la tenencia responsable de animales

La concejalía de Sanidad ha programado para este domingo la jornada lúdica de concienciación sobre la tenencia responsable de animales ‘EduCANdo, la base del bienestar animal’, que tendrá lugar de 10.00 a 14.00 horas en el Parque de la antigua cochera de tranvías, y que contará con talleres, exhibiciones y charlas informativas.

"Invitamos a todos los alicantinos, especialmente a los que tienen o están pensando en tener mascotas, a participar en esta jornada en la que, además de pasarlo bien con los talleres y exhibiciones, encontrarán información muy interesante sobre la tenencia responsable de animales”, explica la concejala de Sanidad, Cristina Cutanda. En un contexto en el que uno de cada tres hogares en España convive con un animal de compañía, “nuestro objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable, la correcta identificación y el cuidado sanitario de los animales de compañía, así como prevenir el abandono y el maltrato, mejorar la convivencia entre personas y animales y proteger la salud pública y la biodiversidad”, añade Cutanda.

Tras la entrada en vigor de la nueva normativa de bienestar animal en 2023, las administraciones locales asumen un papel clave en la educación y divulgación de estos valores y, por ello, esta jornada se presenta como un espacio abierto a todos los alicantinos y, en particular, a los propietarios de mascotas para aprender, participar y disfrutar de actividades formativas, lúdicas y divulgativas vinculadas al bienestar animal.

A lo largo de la mañana habrá varias charlas informativas: ‘La salud de nuestras mascotas’, a cargo del veterinario Sergio Lillo, vocal de la Junta Directiva del Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval), que hablará sobre enfermedades comunes en perros y gatos, botiquín básico y primeros auxilios para mascotas y el concepto ‘one health’; ‘Colonias felinas en nuestra ciudad, método CER’, a cargo del veterinario Pablo Calatayud, de la Unidad Móvil Veterinaria CM Aspe, sobre conceptos básicos, marco legal y método de captura, esterilización y retorno; y ‘Paseos responsables y seguros’, a cargo de la educadora canina Isabel Francés, que abordará técnicas de adiestramiento en positivo, prevención de conductas problemáticas (ladridos, ansiedad por separación, agresividad) y normas de uso y socialización en playas caninas y zonas de esparcimiento canino.

Entre los platos fuertes de la jornada se encuentran también dos exhibiciones de la Unidad Canina de la Policía Local de Alicante y la Sección Canina del Speis y los más pequeños podrán participar en talleres infantiles de dibujo, pinta caras y tatuajes. Además, habrá sorteos y se podrán visitar los expositores con información sobre Asoka el Grande, Felinos Lo Morant, Gatos en la Costa, Protectora de Animales y Plantas de Alicante, Reinas del biberón, Ronroneos azules y Netial.