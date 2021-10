El HLA Alicante roza la gloria, pero cae ante Estudiantes

El día de la marmota del HLA Alicante. Otro encuentro en el que tuvieron un tiro sobre la bocina y se volvió a escapar. Esta vez fueron dos en uno, primero con un tiro de Simmons que no rozó el aro y un palmeo de Van Zegeren que estuvo a punto de entrar. La historia terminó en una prórroga dominada por el base Lucas Faggiano, que acabó con 26 puntos. El HLA realizó su mejor encuentro en la temporada encontrando las debilidades interiores del Movistar Estudiantes y donde la conexión de Llompart con sus hombres altos fue fluida y constante. Lo que no pudieron parar fue el arsenal ofensivo exterior de los madrileños, el mejor equipo de la liga. Sería una derrota de las que no duelen si en la clasificación no registrase el Lucentum un 0-4. Van Zegeren fue el mejor en los de Gonzalo García de Vitoria con 23 puntos. El próximo partido se prevé crucial en la visita a Palma para revertir una situación inédita.

El comienzo de los alicantinos fue bueno con Van Zegeren haciendo daño en la zona, con tres mates en 4 minutos, 5-8. Los problemas para el HLA llegaban desde el juego exterior madrileño con Jackson y Faggiano acertados desde el triple, 13-11. Incapaces de frenar el parcial, ya de 12-3, Estudiantes conseguía la máxima del encuentro, 17-11. Volvía a encontrar sensaciones en ataque el Lucentum jugando por dentro y Estudiantes seguía impecable desde el triple, 20-18 terminaba el primer cuarto.

La estrategia lucentina era la misma que en el primer cuarto, atacar la zona, pero la calidad ofensiva del Estudiantes se imponía por momentos, 29-23. Pedía tiempo muerto Gonzalo García de Vitoria ante el acierto local, 31-23. Cuando su equipo lo necesitaba más, Llompart daba una bocanada de aire fresco al ataque lucentino y lo acercaba a 3, 34-31. Menzies imponía su ley en la zona gracias a la visión del base balear pero el ataque local seguía funcionado de lujo con dos triples de Nacho Martín, 42-34. Tras el tiempo muerto de García de Vitoria, Llompart continuaba surtiendo de balones a Menzies y la defensa encontraba un equilibrio para parar a los madrileños. Llegaba al descanso el encuentro con 43-40 en el electrónico, un parcial de 1-6 desde el tiempo muerto.

Las malas noticias acontecían pronto tras la vuelta de los vestuarios con la tercera falta personal de Van Zegeren. Además, Javi Beirán demostraba su condición de campeón del mundo y se echaba su equipo a la espalda. El Lucentum no se despegaba del ritmo del partido porque Simmons y Llompart daban fluidez al ataque, 49-49. La conexión de altos vuelos Llompart-Van Zegeren ponía por delante al HLA Alicante, 49-51, y obligaba a Jota Cuspinera a pedir tiempo muerto. Empezaba a creerse el Lucentum que podía ganar este partido pero Estudiantes no había dicho su última palabra, 55-55. Faggiano era el mayor quebradero de cabeza para la defensa lucentina y una antideportiva de Menzies cometida sobre el base argentino colocaba el 60-57. Noguerol sobre la bocina recortaba la distancia a 2 puntos, 61-59, dejando todo abierto para el último cuarto.

Cuando mejor parecía que había arrancado un último cuarto el HLA, llegaba otra antideportiva de Menzies que devolvía al banquillo al pívot inglés al borde de la eliminación por faltas. Su sustituto, Van Zegeren, mantenía el nivel y cuatro puntos consecutivos suyos ponían dos arriba a los de Alicante, 63-65. Si el HLA conseguía dominar desde la posición del pívot, Estudiantes lo llevaba haciendo desde la anotación de sus bases y en este caso Varela llevaba un cuarto impecable, 69-66. Mientras el WiZink Center rugía Llompart volvía a hacer de las suyas con Van Zegeren pero era rápidamente respondido por Beirán, 71-68. Faltaban menos de 4 minutos cuando Van Zegeren hacía uno de los mates del año volando sobre De Jong, 72-70. Incluso bien defendido y punteado por Jakstas Nacho Varela era capaz de dar ventaja a su equipo, 74-70. Se sucedían los triples en ambas canastas, de Dee y Matulionis, y el partido pendía de un hilo a falta de minuto y medio, 77-75. Tenía dos libres Jakstas para empatar, los fallaba, pero en el rebote Matulionis sacaba otra falta para empatar a 77. Un minuto para el final, tiempo muerto, posesión HLA. Nadie anotaba en el último minuto, dirección a la prórroga. La acción final caía nuevamente en manos de Simmons pero el americano no rozó el aro y Van Zegeren estuvo a punto de rebañar y palmear para la victoria pero se quedó corto.

El tiempo extra comenzó con desacierto en ambos equipos hasta que llegó Faggiano para anotar un triple y romper la mala dinámica, 82-79. Otra canasta de Faggiano hacía pedir tiempo muerto a García de Vitoria, 84-79 con 2:26 por jugarse. Se podía cortar la tensión en el ambiente del WiZink. La estocada, casi definitiva, al partido se la daba el héroe de la prórroga, Faggiano, que ponía el 87-81 con un triple. La réplica venía de Jakstas con un 2+1 pero Faggiano había decidido que el partido era para Estudiantes y otro triple suyo mató el partido, 90-84.

Ficha técnica:

Movistar Estudiantes(94): Jackson(5), Faggiano(26), Martín(8), Poirer(3), Beirán(9); Sola(1), Dee(11), Dos Anjos(1), Domínguez(-), Alderete(0), Varela(12), De Jong(18). Entrenador: Jota Cuspinera

HLA Alicante(88): Van Zegeren(23), Matulionis(13), Llompart(7), Simmons(4), Jakstas(12); Cabral(-), Arcos(2), Pilepic (2), Pitts(2), Tomàs (7), Noguerol(4), Menzies(12). Entrenador: Gonzalo García de Vitoria.

Parciales: 20-18/ 23-22/18-19/ 16-18/17-11

WiZink Center. 7.000 espectadores.