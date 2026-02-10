El gobierno municipal restringe el acceso a la vivienda protegida a sus concejales, cargos y asesores

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha anunciado este martes que el equipo de gobierno “restringirá a sus concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos para optar a una vivienda de protección pública”. “En los próximos días se dará forma a esta medida, que también queremos extender a otro tipo ayudas municipales abiertas a toda la ciudadanía, para de este modo dejar claro cuál es nuestra postura”, ha afirmado Villar.

"Este equipo de gobierno -ha añadido el vicealcalde- está firmemente comprometido con la transparencia y estamos reforzando los controles para que las ayudas lleguen a la ciudadanía sin ningún tipo de sospecha”.

El edil ha remarcado que es una medida “ambiciosa, que ningún ejecutivo local había adoptado hasta el momento en el Ayuntamiento de Alicante". "No recordamos que el tripartito de izquierdas adoptara medidas de este calado, aunque también es verdad que no hizo una sola vivienda pública, ni ellos ni el Botánic de Ximo Puig, por lo que se podían ahorrar todas las medidas”, ha incidido Villar.

"Los cargos públicos, así como los asesores, reúnan o no los requisitos para acceder a una vivienda protegida, no podrán aspirar a la misma”, ha recalcado. “Esperamos que el resto de grupos municipales se sumen a esta iniciativa”, ha remarcado Villar.

Viviendas de la calle Ceuta

La tramitación del proyecto de vivienda asequible en la calle Ceuta (en el barrio de San Blas “sigue su curso con total normalidad” aunque el Ayuntamiento de Alicante “aplicará a este proyecto los mecanismos de control” que han surgido a raíz de la polémica urbanización de La Condomina.

Así lo ha expresado la portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda quien a respondido a la portavoz del Grupo Socialista, Ana Barceló, quien este lunes exigió la paralización del procedimiento para la venta del solar en la mencionada calle, donde se proyectó la construcción 32 viviendas de alquiler social.

Después de que el concurso para las obras quedara desierto, el gobierno municipal cambió la fórmula y se inclinó por vender la parcela a un promotor privado a cambio de la cesión de un mínimo de tres inmuebles. Es la misma fórmula del Plan Vive y de la polémica urbanización Les Naus que, Ana Barceló quiere detener para evitar otro pelotazo.

Cutanda ha arremetido contra el principal grupo de la oposición aseverando que cuando piden la paralización de este importante proyecto “sufren un ataque de cuernos” porque ellos no fueron capaces de sacar adelante ni una sola vivienda protegida con el gobierno del Botánic.

La portavoz ha añadido que “no existe ningún indicio de que se hayan alterado las bases de la promoción de la calle Ceuta, aunque, para reforzar la transparencia el proyecto contará con todos los mecanismos de control que prepara la Generalitat. En todo esto, se sienten respaldados en aras a la mayor transparencia".

Elche, tras los pasos de Alicante

La polémica por lo ocurrido con la promoción de vivienda protegida de 'Les Naus' ha llevado también al alcalde de Elche, Pablo Ruz, a anunciar que su gobierno impedirá el acceso a vivienda pública a "aquellos que ya disponen" de un inmueble y a "quienes no cumplen los requisitos legales, quienes incumplen la ley o intenten hacerlo mediante fraude o información falsa, además de concejales de la corporación, asesores y altos cargos".

Ante este escenario, el alcalde ilicitano ha explicado que una parte de las viviendas será gestionada directamente por la empresa municipal Pimesa en régimen de alquiler y la otra por la compañía adjudicataria, "siempre bajo control público".

En el caso de la empresa adjudicataria, "esta no decidirá sola y todas las personas que quieran acceder a una vivienda deberán ser comunicadas a Pimesa, que será quien revise, verifique y valide el cumplimiento de los requisitos".