Detenido en Alicante uno de los estafadores más buscados de España

Los Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a uno de los estafadores más buscados del país, sobre quien pesaban 18 reclamaciones de juzgados de toda la geografía nacional, cuando intentaba estafar, presuntamente, a un ciudadano que trataba de vender un reloj de alta gama cuando se citaron en un hotel.

Los hechos se iniciaron cuando, a través de una conocida página online de compra-venta, un ciudadano ofertó un reloj valorado en 13.500 euros. En dicho anuncio recibió la repuesta de un varón interesado en su compra, por lo que, se puso en contacto con él mediante una llamada telefónica y concertaron una cita en un hotel de la ciudad. En dicho encuentro, al parecer, el detenido compró el reloj y para ello le hizo in situ una transferencia a la víctima por el importe requerido, mostrándoles el justificante bancario. Sin embargo, al día siguiente, cuando se metió en su cuenta bancaria para corroborar el pago vio que no había recibido ningún pago. Asustado llamó al banco y le informaron que no había ningún movimiento en su cuenta.

Tras estos hechos, fue inmediatamente a denunciarlos y, allí, los agentes le informaron que había sido víctima de uno de los estafadores más buscados por los juzgados españoles, especializado en la comisión de esta modalidad de estafa.

Los investigadores explicaron a la víctima que el modo de actuar del investigado es siempre el mismo y que las transferencias que hacía las retrotraía después y no llegaban a hacerse efectivas. Así. el hombre al parecer emplea justificantes previamente falsificados.

GRACIAS A UN CONOCIDO DE LA VÍCTIMA DIERON CON ÉL

Paralelamente a esto, un conocido de la víctima, al enterarse del asunto, contactó con él y le dijo que un hombre le quería comprar un reloj del mismo modo, por lo que el denunciante lo puso en conocimiento de la Policía Nacional, por si podía guardar relación con su denuncia.

Así las cosas, los agentes encargados del caso establecieron un dispositivo especial en torno al lugar convenido para la cita, que resultó ser el mismo hotel en el que habían estafado a la primera víctima.

Finalmente a la cita acudió el presunto estafador, que fue reconocido por los agentes como el prófugo de la justicia que había perpetrado la estafa anterior.

Los policías arrestaron al hombre y obtuvieron datos relevantes para la investigación. Además, consiguieron recuperar el reloj estafado a la víctima, que había sido vendido en un establecimiento de Madrid.

El detenido, de nacionalidad española y de 36 años de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante.