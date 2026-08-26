Alicante invertirá 2,5 millones en remodelar la Plaza de la Montañeta y ensanchar las plazas de su aparcamiento

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la resolución del anteproyecto para la concesión de obra pública destinada a reformar el aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Montañeta. Este proyecto contempla diversas actuaciones de mejora, tanto en el parking como en la propia plaza, con una inversión valorada en 2,5 millones de euros.

Además, también se ha dado luz verde a la resolución de las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. De los cinco escritos recibidos, se han aceptado dos: los referentes al mantenimiento del itinerario ciclista protegido y a la instalación de bancos y bolardos de protección en el área infantil. Ambas propuestas se integrarán en el diseño definitivo del espacio público al considerarse compatibles con el planteamiento original sin alterar el documento base.

Entre las actuaciones incluidas en el anteproyecto se encuentra la mejora de conexión peatonal con la fachada recayente al edificio de la delegación de Hacienda y a la Parroquia Nuestra Señora de Gracia, de manera que se favorecerá el tránsito con la calle Ángel Lozano. Por otro lado, también se introduce un espacio de juegos infantiles y una nueva zona verde, al tiempo que se renovará la pérgola, el lucernario y se dotará al espacio de la preinstalación para la colocación del Belén Social en Navidad.

Desde el consistorio han resaltado que el parking de la plaza "mejorará sus condiciones de estacionamiento al ampliar el tamaño de las plazas". Esta actuación la consideran "necesaria" al haber aumentado el tamaño de los coches con respecto a los que circulaban cuando se construyó la instalación y que requieren de mayor espacio y zona de maniobra.

Las obras de modernización del aparcamiento subterráneo supondrán actuaciones de mejora de la impermeabilización para evitar filtraciones cuyo origen reside en el estado de conservación de la plaza. En este sentido, se actuará en el espacio que ocupa la fuente.

CONCURSO PÚBLICO

El Ayuntamiento aprobó de forma inicial en mayo en Junta de Gobierno el anteproyecto para la reforma y nueva concesión del parking y la Plaza de la Montañeta y someterlo a información pública por periodo de un mes.

En este mismo acuerdo se dio por aprobado definitivamente el estudio económico-financiero, tras no presentarse alegaciones en el periodo de información pública, para licitar una nueva concesión por 15 años y un canon de 8,5 millones de euros.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha resaltado que se avanza en el proceso para poder sacar a licitación esta actuación con la aprobación del anteproyecto para la concesión de obra pública y ha recalcado que el parking, "que revierte al Ayuntamiento al finalizar la actual concesión, se encuentra en buen estado, aunque dado el nivel de servicio de la instalación situada en pleno centro urbano, en una zona de fuerte presión comercial y de servicios con alrededor de 30.000 entradas de vehículos mensuales, requiere de una intervención para renovación de pavimentos, impermeabilización, iluminación, accesiblidad e instalaciones complementarias"