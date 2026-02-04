Alicante se consolida como puente diplomático del Mediterráneo a través de Casa Mediterráneo

Casa Mediterráneo afronta 2026 como un año estratégico para reforzar el papel de Alicante en el mapa de la diplomacia internacional. La institución, integrada en la red de Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se consolida como un espacio de diálogo político, cultural y social entre los países ribereños del Mediterráneo, en un contexto geopolítico marcado por la inestabilidad, los conflictos y los grandes retos comunes de la región.

Así lo ha señalado su director, Andrés Perelló, en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, quien subraya que Casa Mediterráneo actúa como una herramienta de diplomacia pública que complementa la acción exterior del Estado. A través de foros, encuentros internacionales, exposiciones y actividades culturales, la institución genera espacios de reflexión que permiten abordar cuestiones clave como las migraciones, la cooperación económica, el cambio climático o el futuro de la juventud mediterránea.

Perelló destaca que, aunque Casa Mediterráneo no diseña políticas públicas, sí contribuye a influir en ellas creando un clima de entendimiento y confianza entre actores institucionales, académicos y sociales de distintos países. “El diálogo y el conocimiento mutuo siguen siendo esenciales para construir estabilidad en el Mediterráneo”, apunta.

En este sentido, la programación de 2026 refuerza el perfil internacional de la Casa con más de doscientas actividades y una clara apuesta por la colaboración con universidades, organismos multilaterales y embajadas. Una labor que sitúa a Alicante como un punto de encuentro privilegiado para el debate mediterráneo y como sede de una diplomacia que va más allá de los despachos y se acerca a la ciudadanía.

La proyección futura de la institución pasa también por la mejora de sus infraestructuras, con el proceso de recuperación del edificio colindante a la antigua estación de Benalúa, lo que permitirá ampliar espacios y actividades. Un paso más para afianzar a Casa Mediterráneo como un referente internacional y a Alicante como ciudad clave en el diálogo entre culturas, países y orillas del Mediterráneo.