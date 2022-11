COMERCIO DE PROXIMIDAD

ACUA Alicante programa un fin de semana de dinamización comercial con un mercadillo navideño y la V Carrera de Papá Noel

La Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante lanza 'GREEN is the new BLACK' para iniciar la campaña navideña con un fin de semana lleno de dinamización comercial poniendo el acento en la sostenibilidad del comercio de proximidad