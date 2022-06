La razón por la que Madrid baraja los toldos en lugar de árboles para dar sombra en Puerta del Sol

LEER MÁS Así será la nueva Puerta del Sol: más espacio en la plaza y sin la cúpula del Cercanías

El Ayuntamiento de Madrid estudia la instalación de toldos en las zonas más soleadas de la Puerta del Sol, como ha anunciado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la comisión de Desarrollo Urbano. "Coincido en que sería necesario recuperar los toldos que había", ha reconocido y confirmado que se está estudiando esta opción para crear zonas de sombra por parte de la Junta Municipal de Centro y de la Dirección General de Espacio Público, unos trabajos en los que se quiere contar con los comerciantes. El área ya se puso en contacto con Centro para iniciar las conversaciones con los comerciantes de la zona.

El motivo por el que no se pueden plantar árboles

Tras publicar las imágenes del proyecto, el Ayuntamiento recibió un aluvión de críticas por la ausencia de árboles y vegetación. Desde el Consistorio reaccionaron con una explicación en la que detallaban por qué es imposible plantar árboles. Desde el Área de Obras y Equipamientos señalaron a 'El País' el motivo por el que no se puede plantar árboles. "Existe una losa de hormigón debajo del pavimento en más del 90% de la plaza, a unos 20 centímetros, que lo impide", detallan y añaden que no tendría sentido plantarlos en el 10 por ciento restante que deja libre la placa ya que sería raro que hubiera solo unos pocos árboles en una parte.

Además, necesitan la aprobación de la comisión local de Patrimonio al ser la Puerta del Sol un Bien de Interés Cultural, algo que tampoco es posible ya que por el motivo anterior no han dado el visto bueno par esa posible reforma.

El concejal del Grupo Mixto José Manuel Calvo ha calificado la nueva Puerta del Sol como un "proyecto acertado", como ya esbozó la concejalía que dirigió en el mandato anterior al finalizar la obra de Canalejas. Calvo ha apuntado que la losa del intercambiador no puede soportar la plantación de árboles que generarían sombra, unido a que es un espacio protegido, pero "como arquitecto y concejal del área" durante cuatro años sí ve "viable instalar elementos ligeros que actúen como refugios porque la Puerta del Sol en verano es una chicharrera", ha finalizado.