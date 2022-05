¿Por qué hay huelga de médicos en Madrid? Estos son los motivos

Este martes arranca la huelga de médicos en Madrid para denunciar la temporalidad que padecen en su sector y sentirse "maltratados", "abandonados" y "pisoteados" desde el punto de vista profesional por la Comunidad de Madrid.

Las plataformas de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), Médicos y Facultativos no fijos de Madrid, SomosUrgencias y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores deMadrid (Amyts) han convocado la huelga indefinida a partir de este 10 de mayo, una huelga que viene precedida de la acción del pasado viernes en la que centenares de médicos arrojaron sus bayas al suelo en cuatro hospitales de la comunidad con consignas como "Basta ya de temporalidad" o "Ahora hay que aplaudir".

Los mtivos de la huelga de médicos y las demandas

La principal demanda de los convocantes de la huelga es atajar la temporalidad que sufren sus profesionales. Defienden que muchos de ellos están cubriendo las necesidades estructurales de la sanidad madrileña y lo hacen con un futuro sin garantizar debido a sus contratos con fecha de caducidad.

Además, los promotores de la huelga reclaman al Gobierno regional que creen una convocatoria excepcional por concurso de méritos de todas las plazas ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016, para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

También reclaman la convocatoria de una Oferta de Empleo Público, por el sistema de concurso-oposición con fase de oposición no eliminatoria que incluya todas las plazas ocupadas de forma temporal entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

Tras estos dos procesos -la convocatoria excepcional y la tasa adicional de estabilización-, exigen un concurso de traslados antes de continuar con otras Ofertas de Empleo Público. Asimismo, solicitan la negociación de las bases de todos estos procesos y exigen la adopción de las medidas oportunas para evitar la temporalidad ilícita en el futuro.

"Esta lacra de la temporalidad no solamente afecta a la organización y estabilidad de las plantillas de los servicios médicos y de otras especialidades, sino en gran medida a la calidad de los servicios prestados a los pacientes. Hecho que, éticamente como profesionales, no podemos seguir tolerándole a la administración por el beneficio de la sanidad pública", señala la plataforma de Médicos y Facultativos no fijos de Madrid.