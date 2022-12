Vox bloquea los presupuestos de Ayuso antes de que lleguen al pleno

El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha votado en contra del dictamen de los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para 2023, el paso previo y necesario para debatir y aprobar las cuentas públicas y que pone en duda los plenos de presupuestos de los días 21 y 22 de diciembre.

Vox se planta así en el 'no' a los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso, que hasta finales de noviembre no corrían peligro porque había acuerdo entre el PP y el partido de Rocío Monasterio, pero la relación entre los 'socios prioritarios' se ha tensado en las últimas semanas tras no ser admitidas las enmiendas de Vox al presentarlas fuera de plazo.

Horas antes del rechazo definitivo de Vox al dictamen necesario para aprobar las cuentas, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido en una entrevista un acuerdo político a Ayuso a cambio de aprobar sus presupuestos, que la presidenta ha rechazado.

Ayuso se niega a derogar la ley trans autonómica

En concreto, Abascal propuso a Ayuso pactar algunas leyes que considera "inadecuadas" como la Ley Trans autonómica, pero la presidenta madrileña se ha negado a intercambiar "derechos y obligaciones" por aprobar las cuentas públicas, como derogar la ley trans autonómica.

Con este rechazo, es previsible que no se celebren los plenos de presupuestos de los días 21 y 22 de diciembre, aunque esta decisión compete a la Mesa de la Asamblea -con mayoría del PP- aún pendiente de convocar una reunión extraordinaria.

Tras la votación en comisión, el diputado del PP Álvaro Ballarín ha dicho que su partido no entiende cómo estando de acuerdo con Vox en el 99,8 % de un presupuesto de 25.700 millones de euros, "por apenas un 0,2 %" los madrileños se queden sin las cuentas y no puedan "sentir" las mejoras.

El portavoz del grupo, Pedro Muñoz Abrines, ha culpado a Vox de que no se aprueben las cuentas y de perjudicar "gravemente a los madrileños", le ha acusado de regalarle un triunfo a la izquierda madrileña y también se ha referido a la relación de socios prioritarios con Vox en pasado.

Por su parte, los de Rocío Monasterio han señalado que han tumbado este dictamen de presupuestos porque Ayuso ha cerrado "la puerta" a negociar con Vox, y ha indicado que desde el 30 de noviembre no ha recibido "ni una llamada ni un mensaje del Gobierno", lo que entiende como "falta de voluntad política" por parte del Gobierno para que saliesen las cuentas.

Con todo, ha dejado "la puerta abierta" a la negociación "en un futuro" si el PP retira las cuentas y vuelve a negociarlas para incluir las enmiendas de Vox, al tiempo que ha subrayado que siempre han sido "unos socios leales" pero que Ayuso no puede pretender que firmen un "contrato de adhesión sin que se respete" a sus votantes.

La izquierda culpa a Ayuso por su "soberbia"

El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ha tildado de "un fracaso más" del Gobierno de Díaz Ayuso "fruto de su soberbia, de su chulería y con el desprecio que está tratando al único grupo que la apoya, ha conseguido que Madrid se quede sin presupuestos para dar respuesta a las necesidades de los madrileños".

El portavoz del PSOE, Fernando Fernández Lara, ha señalado que "la soberbia y la prepotencia y falta de capacidad de diálogo" del Gobierno y de la presidenta madrileña han provocado esta situación, por lo que "si no es capaz de poner su casa en orden, como va a poner en orden a los madrileños o las cosas que hacen falta en la comunidad".

La portavoz de Unidas Podemos en la comisión, Sol Sánchez, ha calificado los últimos desencuentros entre el PP y Vox como "una pelea de egos" y "de bandas que como en las películas americanas han estado jugando a ver quien se aparta antes en la carretera y se han despeñado los dos".