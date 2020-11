El plan de Madrid para Navidad: reuniones de 10 personas y toque de queda de 1:30 a 6:00 horas

La Comunidad de Madrid ha planteado al Ministerio de Sanidad ampliar las reuniones familiares y sociales a un máximo de diez personas los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, mientras que para las celebraciones de Nochebuena y Nochevieja sugiere reducir el toque de queda de 1.30 a 6.00 horas.

Son dos de las principales propuestas de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid que ya han sido remitidas al Ministerio de Sanidad para su debate en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tendrá lugar este miércoles, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

En este encuentro, el Gobierno negociará con las comunidades autónomas las medidas especiales contra el coronavirus para aplicar en las fiestas navideñas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha elaborado una propuesta en la que recomienda limitar las reuniones a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia y, si hay alguno externo, que el encuentro no exceda de las seis personas.

También aconseja limitar la movilidad nocturna desde la una hasta las seis de la madrugada en días señalados como Nochebuena y Nochevieja y no celebrar Cabalgata de Reyes. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, donde el toque de queda nocturno está fijado en la actualidad entre las 12 de la noche y las seis de la madrugada, el Ejecutivo regional propone reducirlo ligeramente en Nochebuena y Nochevieja de 1.30 a 6.00 horas.

Por otro lado, recomienda limitar las reuniones familiares y sociales a un máximo de tres grupos de convivientes sin sobrepasar las 10 personas para los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. En el resto de días sugiere mantener el actual límite, fijado en seis personas.

Además, la Comunidad de Madrid plantea permitir las salidas de aquellos residentes de centros para mayores y personas con discapacidad a los que hayan detectado anticuerpos IgG en los últimos seis meses o que hayan tenido una PCR positiva en los últimos tres meses.

Los que no hayan desarrollado anticuerpos y no hayan pasado el coronavirus, también podrían salir del centro con la condición de permanecer en aislamiento a la vuelta y someterse a una prueba diagnóstica. Para aquellos residentes que "no estén en disposición de abandonar" los centros, la Comunidad de Madrid propone facilitar las comunicaciones telemáticas con sus familias en Navidad.